A pocos días del decisivo choque entre Comerciantes Unidos y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, Matías Sen encendió la previa al asegurar que el cuadro de Cutervo va por el golpe en Lima. Tras superar una dura caída frente a UTC en casa en los descuentos, el atacante remarcó la meta está clara para esta próxima visita: sumar de a tres ante un rival que, según recordó, ya ha tambaleado en casa durante la Liga 1.

Aunque el goleador argentino no escatimó en elogios para la plantilla crema, aclaró que la ilusión en Cutervo se mantiene intacta. “La verdad que hemos tenido una linda semana de trabajo después de la dura derrota ante Cajamarca, ahora trataremos de conseguir los tres puntos, aunque sabemos que es un rival complicado, pero también ha dejado puntos de local”, declaró en Modo Fútbol.

Respecto al marco que enfrentarán en el estadio de Ate, el atacante descartó sentir algún tipo de presión por jugar a tribunas llenas. “Yo no llamaría que sea una presión estar jugando en el estadio de la ‘U’, es una motivación ver la cancha llena, la gente gritando todo el partido. Voy a tratar de disfrutarlo de principio a fin”, detalló el exdelantero de Cienciano, Atlético Grau, entre otros.

El delantero anticipó además la dura batalla que sostendrá contra la zaga central de Universitario, compuesta por hombres de recorrido como Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría, Caín Fara y Williams Riveros. “Va a ser difícil porque la ‘U’ tiene buenos centrales, buenos jugadores. Voy a tener paciencia para encontrar el espacio para que no me referencien más, y cuando me quede una trataré de aprovecharla porque esos rivales no te dejan una así nomás”, apuntó.

Para contrarrestar la solidez defensiva del conjunto estudiantil, el atacante apuntó que la clave estará en tener tranquilidad dentro del área. “Creo que la ‘U’ es un equipo grande, con una jerarquía enorme, viene de ganar de visita ante UTC, tiene mucho recambio, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos grandes jugadores, quizás no un plantel largo como la ‘U’, pero venimos jugando de la mejor manera”, señaló.

Finalmente, el goleador reiteró que la estrategia del club cutervino pasará por explotar el más mínimo espacio que conceda la escuadra crema en su terreno. Con la convicción de realizar un choque inteligente en Lima, Matías Sen confía en que Comerciantes Unidos pueda dar el golpe en la capital para alejarse de una vez por todas de la zona de descenso.

Universitario y Comerciantes Unidos se enfrentaron en Cutervo en el Torneo Apertura y empataron sin goles. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juegan Universitario vs. Comerciantes Unidos?

Universitario vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este sábado 5 de setiembre por la fecha 8 del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate, está programado para las 8:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿En qué canales ver Universitario vs. Comerciantes Unidos?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Comerciantes Unidos, esta estará a cargo de Liga 1 MAX para todo el Perú, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de L1 Max. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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