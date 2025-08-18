Agustín Lozano llegó al mando de la FPF en el 2018. (Foto: FPF)
Agustín Lozano llegó al mando de la FPF en el 2018. (Foto: FPF)

Tras los comicios de este lunes 18 de agosto, donde su lista fue la única, Agustín Lozano fue reelegido como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Su nuevo mandato comenzará a regir desde el 20 de diciembre y culminará en el 2030.

Más información en breve...

