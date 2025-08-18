Sporting Cristal, Cusco FC y Universitario siguen en la pelea por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
Sporting Cristal, Cusco FC y Universitario siguen en la pelea por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

El está ingresando en su etapa más decisiva y cualquier traspié podría ser condenatorio para los clubes que está en la disputa, pues los dejaría con las manos vacías en su lucha por levantar el título de la Liga 1 2025. , y están en lo más alto de la tabla de posiciones y, entrando en la séptima jornada, pugnan por llevarse este segundo certamen de la temporada.

Sporting Cristal, luego de dar el golpe en Juliaca y derrotar por 3-1 a Deportivo Binacional, se colocó en la punta del Torneo Clausura en solitario, alcanzando los 16 puntos en seis fechas, producto de cinco triunfos y un empate; además de 14 goles a favor y tan solo uno en contra. Hay un claro repunte de la mano de Paulo Autuori y en el Rímac quieren mantenerse así para soñar con el título nacional.

En cuanto al fixture que se le viene a los celestes, hay que remarcar que tendremos un receso de alrededor de tres semanas entre la fecha 7 y 8, debido a los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026. Así pues, el calendario de los cerveceros es el siguiente: UTC (L), Cusco FC (V), Alianza Atlético (L), Juan Pablo II College (V) y Ayacucho FC (L).

FechaHoraPartidoEstadio
23/0811:00 a.m.Sporting Cristal vs. UTCAlberto Gallardo
14/093:15 p.m.Cusco FC vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega
Por confirmarPor confirmarSporting Cristal vs. Alianza AtléticoAlberto Gallardo
Por confirmarPor confirmarJuan Pablo II vs. Sporting CristalComplejo Deportivo Juan Pablo II College
Por confirmarPor confrimarSporting Cristal vs. Ayacucho FCAlberto Gallardo

Universitario, por su parte, se marchó de la ‘Incontrastable’ con un mal sabor de boca por el 1-1 ante Sport Huancayo, a raíz de una polémica jugada que terminó anulando el doblete de Alex Valera, que a la postre hubiera significado un 2-0 casi irremontable para los huancaínos. Así pues, con mucha bronca de por medio, la ‘U’ quedó tercero en la tabla de posiciones con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates.

El calendario de los dirigidos por Jorge Fossati está más apretado que el los del Rímac, pues hay que considerar que tienen de por medio la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, además del clásico contra el ‘compadre’. Estos son los próximos cinco duelos de los cremas en la Liga 1: Alianza Lima (L), Melgar (V), Binacional (L), UTC (V) y Cusco FC (L).

FechaHoraPartidoEstadio
24/085:30 p.m.Universitario vs. Alianza LimaMonumental
Por confirmarPor confirmarMelgar vs. UniversitarioMonumental de la UNSA
Por confirmarPor confirmarUniversitario vs. BinacionalMonumental
Por confirmarPor confirmarUTC vs. UniversitarioHéroes de San Ramón
Por confirmarPor confirmarUniversitario vs. Cusco FCMonumental

Finalmente, tenemos a Cusco FC, una de las sorpresas de la temporada y que viene compitiendo palmo a palmo para llevarse el Torneo Clausura. En su más reciente encuentro, los dorados vencieron por 1-0 a Alianza Atlético con un tanto de su goleador Facundo Callejo, ubicándose en segunda posición con 15 puntos, a raíz de cinco triunfos al hilo en cinco partidos –hay que considerar que descansaron en la fecha 5–.

Veremos si los pupilos de Miguel Rondelli son capaces de competir hasta las últimas jornadas, considerando que en esta etapa de la Liga 1 primará la fortaleza del plantel y el rendimiento de las piernas de los futbolistas. De esta manera, el calendario que se les avecina es el siguiente: Juan Pablo II College (V), Sporting Cristal (L), Ayacucho FC (V), ADT (L) y Universitario (V).

FechaHoraPartidoEstadio
22/083:15 p.m.Juan Pablo II vs. Cusco FCComplejo Deportivo Juan Pablo II College
14/093:15 p.m.Cusco FC vs. Sporting CristalInca Garcilaso de la Vega
Por confirmarPor confirmarAyacucho FC vs. Cusco FCLas Américas
Por confirmarPor confirmarCusco FC vs. ADTInca Garcilaso de la Vega
Por confirmarPor confirmarUniversitario vs. Cusco FCMonumental

