Alberto Rodríguez: ¿el 'Mudo' merece ser convocado a la Copa América?

La Selección Peruana Sub 22 entrenaba de forma normal en el inicio del tercer microciclo, pero un invitado sorpresa se robó la atención. A un lado, Alberto Rodríguez trabajaba con balón junto a un ayudante. El 'Mudo' entró al tramo final de su recuperación y se prepara para ganarse un lugar en la Copa América.

Desde su operación, el defensor lleva todo el año asistiendo a la Videna para hacer terapias de rehabilitación. Este tratamiento ya está por culminar y dependerá de Ricardo Gareca si lo toma en cuenta para el torneo sudamericano. Alberto Rodríguez no ha jugado un solo partido esta temporada, ¿merece un lugar en Brasil 2019?

La experiencia y la seguridad en defensa de Alberto Rodríguez hacen que Ricardo Gareca lo espere hasta el último. Ya en 2017, el 'Tigre' logró que trabaje por varias semanas con la Selección Peruana y cuidarlo de alguna lesión. Son muchos los hinchas que también confían en el 'Mudo', así sea muy probable que se 'rompa' en cualquier momento, como sucedió en Rusia 2018.

Al parecer, Ricardo Gareca no estaría del todo convencido con Ánderson Santamaría (no jugó un solo minuto en la última Fecha FIFA) ni con Alexander Callens, quien no está entre sus prioridades. Esto ha hecho, incluso, que piense en Carlos Zambrano, ausente en la bicolor desde 2016. Su pensamiento es claro: Alberto Rodríguez es prioridad para la zona posterior.

Alberto Rodríguez fue presentado en la 'U' este año, pero no juega desde el 31 de octubre de 2018. (Foto: Francisco Neyra) Alberto Rodríguez fue presentado en la 'U' este año, pero no juega desde el 31 de octubre de 2018. (Foto: Francisco Neyra)

En noviembre de 2018, Alberto Rodríguez fue operado por una rotura del tendón de Aquiles en la pierna derecha. Se esperaba que regrese a las canchas en abril, sin embargo recién entrena con pelota desde la semana pasada. Bajo la lógica de que los convocados deben llegar con ritmo en sus clubes, muy utilizada por Ricardo Gareca, el zaguero no tendría chances de ser convocado a la Copa América.

Aún así, el 'Tigre' esperó a Alberto Rodríguez en varias ocasiones. El riesgo de quedar con un futbolista menos por sus constantes lesiones siempre fue grande, y aun así el argentino confía en él y lo supervisa de cerca en la Videna. Esto no asegura que tenga un lugar siquiera en la lista preliminar del torneo, empero nuestros defensas no llegan bien y considerarlo no es descabellado.

Alberto Rodríguez jugó 25 de los 54 partidos de 'Tigre' al mando de la Selección Peruana. Su debut se dio recién un año después de la toma de mando del DT argentino, el 29 de marzo de 2016, noche en la que anuló a Luis Suárez en el Estadio Centenario. Desde allí, es inamovible para el entrenador bicolor. Perú ganó 10 veces con su presencia en la cancha durante la 'Era Gareca'.

Tan bien considerado está Alberto Rodriguez que fue el capitán de Perú en su clasificación y estreno en Rusia 2018. ¿Vale la pena darle un chance a un futbolista que no juega hace casi medio año? ¿La experiencia acaba siendo tan o más importante que el ritmo futbolístico? ¿No hay mejores defensores centrales que él, quienes incluso son titulares en clubes del extranjero? Ricardo Gareca tiene la útima palabra.

Rodríguez trabajó con balón en la Videna. (Video: Eduardo Combe)

