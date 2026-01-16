Alfonso Barco es nuevo jugador de HNK Rijeka de Croacia, en lo que será su primera experiencia en el fútbol europeo, tras jugar en las Ligas de Perú, Uruguay y Ecuador. ‘Fonchi’ pasó los exámenes médicos en su nuevo club, y quedó a disposición del cuerpo técnico del equipo.

En su primera entrevista como jugador de la mencionada institución, compartió las razones por las que decidió asumir este nuevo reto deportivo en su carrera, pese a que hace solo algunas semanas se especuló con su regreso a la Liga 1.

“El camino ha sido duro, pero estoy contento de estar aquí y de formar parte del equipo. Estoy muy motivado para empezar esta aventura. ¿Por qué Rijeka? Sé que Rijeka ganó el campeonato la temporada pasada y que las expectativas son altas. Hablé con el entrenador y vi una oportunidad para mi carrera en todo esto”, apuntó el mediocampista de 24 años.

En esa línea, compartió con la prensa local sobre qué le puede aportar a su nuevo club. Como se recuerda, llega del fútbol ecuatoriano, donde defendió la camiseta de Emelec, en un torneo que exige mucho rigor físico.

“Creo que tengo un buen balón largo, además de un componente físico pronunciado. Estoy muy contento de estar aquí, y voy a dar lo mejor de mí para demostrar lo que valgo”, apuntó Barco.

Alfonso Barco visitó el estadio de su nuevo club. (Foto: Rijeka)

Finalmente, se refirió a su conocimiento del fútbol croata, el mismo que tiene una importante cantidad de futbolistas en las Ligas más importantes de Europa, y solo hace unos años fue subcampeona del mundo en Rusia 2018.

“De niño seguí a la selección croata de fútbol. Muchos grandes jugadores han jugado y siguen jugando para Croacia. Conozco el Rijeka por el título de campeón de la temporada pasada y me motiva formar parte de ese equipo. ¿Kramarić? Lo reconocí. Sé que grandes jugadores como él han jugado aquí, que las expectativas son altas y trabajaré duro para cumplirlas”, finalizó el también seleccionado nacional.

A propósito, y ante la expectativa del anuncio sobre el nuevo entrenador de la blanquirroja, Barco tiene grandes chances de disputar sus primeras Eliminatorias, pues tendrá la exposición de jugar en un torneo competitivo.

