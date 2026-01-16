Para Felipe Chávez, debutar en la Bundesliga con Bayern Múnich significó el primer despegue en su carrera profesional. Luego de brillar en las divisiones menores del cuadro ‘bávaro’, Vincent Kompany (actual DT) valoró su buen momento para brindarle minutos ante Wolfsburgo, cuando el partido determinaba un triunfo de 7-1. En medio de ello, Christoph Freund -director deportivo de la institución- habló sobre su desarrollo y elogió su buen momento.

“Estudiamos a cada joven jugador individualmente y hablamos de los partidos con ellos”, inició Freund en relación a los futbolistas jóvenes que tuvieron oportunidad en los últimos días. La superioridad de Bayern ante sus rivales en la Bundesliga, ha permitido también la aparición de estas jóvenes promesas.

Cuando habló de Felipe Chávez fue específico en que la confianza es producto de sus buenas participaciones. Como recordamos, ‘Pippo’ ha tenido la oportunidad de ser capitán en las divisiones menores, disputando también la Youth Champions League, torneo juvenil.

“Pippo siempre ha estado involucrado con los jugadores mayores y jugó muy bien en el amistoso contra el Salzburgo. Tiene un talento futbolístico tremendo y es un jugador muy interesante. Ha evolucionado muy bien”, apuntó Christoph sobre el crecimiento del peruano-alemán.

Debut de Felipe Chávez con Bayern en Bundesliga. (Video: ESPN)

Si bien Felipe Chávez ya ingresó a la escena principal en Bayern Múnich, el regreso de Jamal Musiala podría quitarle opciones de seguir sumando minutos. ‘Pippo’ cuenta con la confianza de Vincent Kompany, pero el alemán tiene ganado el puesto por su experiencia en los últimos años.

De esta manera, para Chávez el destino podría dar un giro ya que cuenta con opciones de Bundesliga 2, España e Italia, ligas que se han mostrado interesadas en los servicios del jugador de 18 años, quien podría llegar a préstamo por un periodo corto, con el afán de tener minutos en el plano profesional.

¿Felipe Chávez se va de Bayern Múnich?

La postura del Bayern Múnich, por ahora, apunta a la cautela. Desde el entorno del club entienden que el jugador necesita continuidad, pero también consideran clave mantenerlo bajo el seguimiento directo de Kompany. Por eso, la idea de una cesión solo se evaluaría si garantiza minutos competitivos y un entorno adecuado para su evolución futbolística.

Mientras tanto, el interés externo no deja de crecer. Equipos de ligas importantes ven en Chávez a un mediapunta moderno, con capacidad para romper líneas, buena lectura de juego y margen físico para adaptarse a distintos sistemas. En los próximos días podría haber mayor incertidumbre en su panorama.

Felipe Chávez ingresó por Michael Olise en Bayern Múnich (Foto: Getty Images)

