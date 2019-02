El amor en su máxima expresión: Comando Sur recuperó parte de la historia de Alianza Lima [FOTOS]

Alianza Lima es uno de los clubes de fútbol más importantes del Perú. Caracterizado por tener la hinchada más popular. Este 15 de febrero cumple 118 de vida institucional y la barra principal del club íntimo, Comando Sur, le rindió homenaje con pintas en la calle.

La historia de Alianza Lima empezó el 15 de febrero de 1901 en la calle Cotabambas. En un principio se llamó Sport Alianza. El nombre del club se originó gracias a la caballerizas Alianza, en donde practicaban el fútbol. Es por eso que Comando Sur decidió recuperar el espacio que alguna vez le perteneció a los blanquiazules.

"Feliz 118 años Club Alianza Lima, en esta ocasión nos tocó recuperar el barrio de Cotabambas, el barrio que vio nacer a nuestra amada Institución, la acogida por los vecinos fue espectacular, desde la señora que se acerco a prestarnos la escalera, hasta el vecino que nos trajo los biscochos y la gaseosa, sin dejar de mencionar a la familia Reyes que nos siguió motivando con sus historias...", se lee en la reseña de la página de facebook del Comando Sur.

Alianza Lima es la institución con más historia - y más antiguo -del fútbol peruano. Comando Sur tiene como objetivo transmitir el sentimiento aliancista. De esta manera, hicieron pintas en la calle, donde empezó la historia de los blanquiazules, para que de esta manera tengan presente el origen del club.

"...como siempre nuestra misión es y será difundir el aliancismo por todos los rincones del Perú y el mundo... no nos olvidaremos de las personas que siguen reuniéndose afuera de sus casas para entablar una conversación, eso nos recuerda que los lazos de amistad no se rompen, se fortalecen, no nos olvidaremos del criollismo y la picardía del barrio, 118 años y aun se sigue uniendo corazones para gritar ARRIBA ALIANZA.", finalizó en su post de facebook.