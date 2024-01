Fichajes 2024

Entre las contrataciones de Alianza Lima para este año se encuentran Renzo Garcés, Kevin Serna, Jiovany Ramos, Jhamir D’Arrigo, Cecilio Waterman, Marco Huamán, Juan Pablo Freytes, Adrián Arregui, Catriel Cabellos y Sebastián Rodríguez. De ellos, ocho futbolistas ya sumaron minutos al mando de Alejandro Restrepo en los dos partidos amistosos que ha disputado el cuadro íntimo.

1. Kevin Serna: El habilidoso futbolista se ha desempeñado como carrilero por derecha titular en ambos partidos amistosos y ha sido la figura en La Noche Blanquiazul con una asistencia y un penal generado que resultaron en el doblete de Hernán Barcos. Su principal característica es la velocidad y el buen uno contra uno. Si bien todavía la temporada está por iniciar, todo hace indicar que Serna ya cuenta con un lugar en el once titular del profesor Alejandro Restrepo. 8/10.

2. Adrián Arregui: El volante central blanquiazul es otro de los futbolistas con los que los hinchas se han sentido conforme por su buen nivel físico y ser el cerebro en el mediocampo del equipo. El argentino se perfila a ser uno de los capitanes -sin cinta- y cuenta con buena distribución de balón. Su desempeño ha sido de los más altos en ambos partidos amistosos. 8/10.

3. Jiovany Ramos: Una de las preocupaciones dentro del equipo de Alejandro Restrepo en la defensa con línea de tres y, en el caso del futbolista panameño, es un jugador que tiende a conducir mucho con la pelota y, en tanto a lo ofensivo puede sumar, sin embargo, también asume riesgos que en ciertas oportunidades ha significado pérdida de balón. Es uno de los jugadores que ha dejado un poco de dudas respecto a su solidez defensiva; sin embargo, mantener la valla en cero jugó en su favor. 6/10.

4. Cecilio Waterman: El delantero panameño ha sido titular en ambos partidos como segundo delantero asociado a Hernán Barcos y ha demostrado ser bastante intenso físicamente; asimismo, entre sus principales virtudes está el hecho de ser incómodo para defensores rivales. Aún quedan dudas respecto a su técnica, pero su velocidad es uno de los puntos altos. 7/10.

5. Juan Pablo Freytes: En la línea de tres, Freytes ha sido uno de los jugadores con mejor nivel y que ha demostrado mucha seguridad. El defensor argentino tiene buen pie que se ajusta al pedido expreso de Restrepo de que la línea de tres salga jugando y se asocia bien con los carrileros y el mediocampo. 7/10.

6. Catriel Cabellos: El argentino naturalizado peruano ha jugado como interior por izquierda, pese a que en los partidos amistosos a puerta cerrada venía siendo utilizado como carrilero. Sin duda alguna ha demostrado ser uno de los jugadores con mejor pie y técnica en el equipo íntimo, por lo que su titularidad también es casi una certeza. El jugador de 19 años tiene mucha proyección y se ha acoplado bien a la idea del profesor Restrepo en tanto a la ofensiva y la intensidad en el juego. 8/10.

7. Sebastián Rodríguez: El volante uruguayo apenas ha sumado un par de minutos en el segundo partido amistoso del cuadro íntimo y no se ha podido ver su nivel futbolístico. El jugador de 31 años es uno de los que genera más expectativa de acuerdo al nombre; sin embargo, en la cancha no ha resaltado debido a que ha sido el último en sumarse a la pretemporada. Todavía falta poder verlo en el campeonato local. 6/10.

8. Jhamir D’Arrigo: El futbolista ha sumado algunos minutos en los segundos tiempos de ambos partidos amistosos y, si bien ha demostrado ser bastante veloz, no se le ha visto ser tan desequilibrante. Se perfila a ser utilizado como carrilero izquierdo; sin embargo, todavía no se le ha visto exigido en el sector defensivo, que es una de las labores por las que Restrepo aún prefiere colocar a Ricardo Lagos sobre ese sector. Asimismo, fue no de los últimos en hacer fútbol junto al resto del equipo debido a que no se encuentra en buen nivel físico. 6/10.

Debut en la Liga 1:

Alianza Lima debutará ante la Universidad César Vallejo este domingo 28 de enero a partir de las 8:00 pm en el Estadio Nacional. Para dicho encuentro, se espera que el once se parezca mucho al segundo amistoso que jugó ante Universidad Católica de Chile partiendo con Franco Saravia como portero titular debido a la sanción de Ángelo Campos. Asimismo, se espera que tanto Franco Zanelatto como Sebastián Rodríguez sumen más minutos hacia la segunda mitad del compromiso.

Un posible once para dicho estreno en torneo nacional es con Saravia; Ramos, Fuentes, Freytes; Serna, Arregui, Castillo, Cabellos, Lagos; Waterman y Barcos. Esto, además, considerando que Pablo Sabbag continúa con la selección de Siria y está próximo a disputar los octavos de final de la Copa de Asia el 31 de enero ante Irán. De momento, el ‘Jeque’ se perderá la fecha 1 y 2 del torneo local.





