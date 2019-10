Pablo Bengoechea: "Todos estamos de acuerdo de que el VAR es necesario. Hay muchas cosas por mejorar"

Mucho por mejorar. El técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea fue crítico ante los errores que pudo tener el plantel en el clásico ante Universitario de Deportes, pero no dejó de lado las constantes fallas que ha percibido a lo largo de las últimas fechas del campeonato, por lo que habló de la necesidad de contar con el VAR en el fútbol peruano.

"Creo que todos estamos de acuerdo que el VAR es necesario, pero pasa por un tema económico. Hay muchas cosas en el fútbol local que tienen que mejorar, pero para eso se necesita inversión económica", enfatizó el técnico en conferencia de prensa.

Bajo esa misma línea, no pudo evitar comentar de los errores arbitrales que se han suscitado en las últimas fechas. "Ya lo dijeron todos, lo dijeron contra Huancayo, contra Binacional, lo vienen diciendo todos los fines de semana. Lo preocupante acá es que todos los errores son a favor del mismo equipo. El año pasado cuando estaban en la lucha por el descenso pasó lo mismo, no me sorprende para nada", manifestó Bengoechea.

Respecto al análisis post partido, sostuvo los se tuvo pocas oportunidades claras de gol, pero que el desempeño que demostraron sus jugadores en el campo fue indicado. "El segundo tiempo tuvo el dominio Alianza pero no pudimos crear ocasiones claras de gol. Estoy conforme con la entrega porque siempre intentaron ir al frente, intentaron empatar pero no se pudo", concluyó.

Alianza Lima retomó los trabajos prácticos con miras al siguiente encuentro de la fecha. El rival por la fecha 10 del Torneo Clausura es Pirata FC, equipo que fecha a fecha está peleando por salir de la zona de descenso. El duelo está pactado para el sábado 5 de octubre a las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Selección Peruana: así fueron los trabajos en la Videna. (Video: José Luis Saldaña)

