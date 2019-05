Los precisos motivos por los que Alianza Lima necesita el regreso de Pablo Bengoechea

Pablo Bengoechea llegaba recién a Peñarol -en febrero de 1993- cuando él y sus compañeros vieron entrar a Gregorio Pérez a la cancha de Los Aromos por primera vez. Lo primero que hizo el DT fue pedir una pizarra y tizas, y lejos de hacer un gráfico de fútbol escribió tres palabras: "Trabajo, humildad y sacrificio".



Fue bajo ese lema que Peñarol volvió a lograr un título nacional, el cual no conseguía desde 1986 y el mismo que mantuvo por cinco años al hilo. El más contagiado con ese método de técnico líder fue Pablo Bengoechea.

Ese episodio se repitió en enero de 2017, pero con el plantel de Alianza Lima. Bengoechea -esta vez adelante- no tenía una pizarra, pero sí dejó clara su filosofía: "Lealtad, entrega y disciplina". Y afuera, ante la prensa y los hinchas, no titubeó: " Alianza necesita un título, no jugar lindo".

Alianza Lima Bengoechea, campeón con Alianza Lima en 2017.

Así, con un técnico líder más que un táctico revolucionario, Alianza Lima volvió a ganar un título tras 10 años, y la temporada siguiente fue subcampeón. Lo que vino después es una historia conocida: el 'profe' dio un paso al costado por razones personales y llegó el argentino Miguel Ángel Russo. Eso sí, las puertas le quedaron abiertas y hoy su vuelta parece un hecho. ¿Hay razones para pensar que es una buena idea? Sí.

1. Conoce el medio

​

Sergio Markarián lo explicó bien. En el fútbol peruano hay que jugar en diferentes climas, con temperaturas muy altas, en provincias que quedan lejos o a mucha altura, hay que recorrer kilómetros en carretera o avión y hay muchas canchas sintéticas.



"El peruano no siente tanto esa dificultad porque está acostumbrado, pero para nosotros es un cambio radical porque en nuestro campeonato local el 80% de los partidos son en Montevideo y si dirigís un grande, salís dos o tres veces al año", explicó.



Bengoechea formó parte del cuerpo técnico de Markarián durante nueve años. En River Plate y Danubio de Uruguay, en Cruz Azul de México, en la Universidad de Chile y en la Selección Peruana, entre 2010 y 2013. Incluso, en 2014, lo sustituyó y tomó las riendas de la 'bicolor'. Luego, tras un paso por Peñarol, llegó a Alianza Lima. En otras palabras, aprendió a acoplarse a ese complicado fútbol peruano.

2. Un plantel a su medida



Tomás Costa publicó las fotografías junto a Pablo Bengoechea. (Foto: Instagram) En marzo de este año, Bengoechea visitó a jugadores de Alianza. depor

No es atrevido decir que Bengoechea podría seguir con su proceso en Alianza Lima, como si este no se hubiese sido interrumpido. Después de todo, este es un grupo hecho a su medida, ya que se rodeó con juradores que se acomodan a su estilo como Gonzalo Godoy, Tomás Costa y Mauricio Affonso, y se encargó de potenciar a otros como Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez y Kevin Quevedo.



Hoy, su columna vertebral se mantiene en Matute con jugadores que creen su mensaje: "Al fútbol se gana de todas las formas, saliendo a buscar un partido o esperando y de contragolpe. Para mí, lo único que existe en el fútbol es ganar, de la forma que sea".

3. Refuerzos de su agenda

​

Salvo Pedro Gallese y el uruguayo Felipe Rodríguez -que llegaron de la mano de Russo- los refuerzos blanquiazules para esta temporada estaban en la lista que Pablo Bengoechea dejó en la Victoria antes de cambiar de parecer y soltar las riendas.



Rodrigo Cuba, José Manzaneda, Aldair Salazar, Joazhiño Arroé y Wilder Cartagena son jugadores que 'Bengo' necesitaba para reforzar un plantel que conoce bien.



Como consecuencia, Miguel Ángel asumió como entrenador de un equipo prácticamente armado por Bengoechea. Y así lo dio a entender desde el momento en que fue presentado: “Estoy informado de los refuerzos y hemos dado el visto bueno”.

José Manzaneda es jugador de Alianza Lima. (Alianza Noticias) José Manzaneda era uno de los jugadores que Bengoechea seguía hace tiempo. (Alianza Noticias) Alianza Lima

4. "La culpa es solo mía"

​

Si bien los números los avalaron, el técnico siempre fue imán de elogios y críticas. Incluso, cuando tenía malos partidos, se encargó de asumir toda la responsabilidad y blindar a su equipo.



Su discurso tras un mal resultado nunca cambió: "Jamás hablaré mal de alguno de mis jugadores, la culpa de todo es mía, exclusivamente mía", repitió más de una vez.



Todo lo contrario a lo que fue Russo, que dejó el equipo luego de 10 partidos sin conocer la victoria y muy inconforme con su plantel. Por ejemplo, tras el empate agónico ante Municipal, estando 2-0 arriba, responsabilizó a sus jugadores en plena conferencia y tras la última derrota ante Inter de Porto Alegre, los minimizó. "Aquí nos tenemos jugadores como Andrés D'Alessandro. Es un tipo de que puede cambiar un partido", aseguró.



Quizás, lo que más necesita Alianza en este momento es volver al manual de Pablo Bengoechea, ese que sí le dio resultado: "Trabajo, humildad y sacrificio".

Así fue el paso de Bengoechea por Alianza Lima: