¡Se viene el clásico! Mira la programación completa de la Fecha 9 del Torneo Clausura

Este fin de semana arranca una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima para disputar el clásico del fútbol peruano en el Monumental. En tanto, Sporting Cristal quiere mantenerse en la 'punta' del campeonato, por lo que viajará a Cajamarca para defender su puesto.

La Fecha 9 del Torneo Clausura empezará este viernes a las 3:00 p.m. con el encuentro de Real Garcilaso ante Sport Boys. Los cusqueños cayeron en Lima la fecha anterior y buscarán quedarse con la victoria en casa ante una escuadra rosada que llega imparable con cuatro victorias consecutivas, a fin de salir de la zona de descenso.

El sábado 28 de setiembre se disputarán cuatro encuentros. Sporting Cristal viajará a Cajamarca para defender su liderazgo en la Tabla de Posiciones. Al mando de Manuel Barreto, esperan quedarse con el triunfo y sumar los tres puntos de la jornada que lo acerquen más a su objetivo.

El domingo se disputará el duelo más esperado por los hicnhas cremas y blanquiazules: el clásico de Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. El plantel de Ángel Comizzo recibirá a los dirigidos por Pablo Bengoechea para este partidazo con sabor a 'revancha' el 29 de setiembre a las 4:00 p.m. y podrá ser visto vía GOLPERU y a través de la plataforma móvil de Movistar Play.

Conoce la programación completa de la Fecha 9 del Torneo Clausura:

Viernes 27 de setiembre



Real Garcilaso vs. Sport Boys

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Túpac Amaru (Cusco)

Transmisión: GOLPERU



Sábado 28 de setiembre



Pirata FC vs. Sport Huancayo

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: César Flores Marigorda (Olmos)

Transmisión: GOLPERU



UTC vs. Sporting Cristal

Hora: 3:30 p.m.

Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca)

Transmisión: GOLPERU



Carlos A. Mannucci vs. Alianza Universidad

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Mansiche (Trujillo)

​Transmisión: GOLPERU



Melgar vs. Unión Comercio

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Transmisión: GOLPERU



Domingo 29 de setiembre



Deportivo Municipal vs. Cantolao

Hora: 11:30 a.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)

Transmisión: GOLPERU



San Martín vs. Binacional

Hora:1:15 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Transmisión: GOLPERU



Universitario de Deportes vs. Alianza Lima

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Monumental de Ate (Lima)

Transmisión: GOLPERU



Lunes 30 de setiembre



Ayacucho FC vs. César Vallejo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho)

Transmisión: GOLPERU

