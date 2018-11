El hincha de Universitario nunca se olvidará a Diego Guastavino. Goles como el tiro libre contra Real Garcilaso, en el Play Off del 2013, aún permanecen en la mente del uruguayo y en la de todo fanático 'crema'. Previo al 'Clásico' contra Alianza Lima , 'Guasta' recordó el tanto que le marcó a los 'blanquiazules' en Matute.

"Hacer el gol en el 'Clásico' fue algo quedará para siempre en mis recuerdos. Quería anotarle a Alianza Lima, ya que no había tenido la posibilidad. Ganarle al rival de siempre en su casa fue importantísimo", dijo el volante a 'En El Medio'.

Guastavino aún sigue los partidos de Universitario, y está bastante pendiente de la situación que atraviesa el club. Eso sí, siempre supo que el equipo saldría adelante, pese a las dificultades.

"He ido siguiendo el momento deportivo y no era el mejor. El club no estaba acostumbrado a verse en esas posiciones y eso generaba mucha tensión. Yo estaba convencido que con la clase de jugadores que había en un corto tiempo se iba a empezar a sumar tres puntos", afirmó.

Por último, el campeón nacional del 2013 con los 'merengues' se refirió a su futuro y a la posibilidad d regresar a Universitario, club con el que se encuentra sumamente identificado.



"Yo la verdad me siento muy bien y con muchas ganas, pero seguro la gente que toma las decisiones busque jugadores más jóvenes o con otras características [él tiene 34]. Sería muy difícil. Me encantaría volver. No solo para retirarme, sino para aportar y rendir realmente, y así poner al club en el lugar que se merece", finalizó.

