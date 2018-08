Una decisión de protesta podría mandarlos a la Segunda División. UTC anunció que no se presentaría a jugar ante Alianza Lima , este jueves en Matute, por el reclamo presentado ante la Comisión de Justicia de la FPF por la re-reprogramación del partido que debió jugarse el 29 de julio. Sin embargo, esta decisión podría costarle muy caro.

Alianza Lima tiene, desde el lunes 20 de agosto, tres días para presentar su descargo ante la CJ de la FPF por la segunda reprogramación del partido. Es decir que el periodo vence después de que se juegue el partido. Y con el Torneo Apertura tan cerca de culminar, es imposible que la ADFP pueda postergar el partido y ya anunciaron que este se juega de todas maneras, salvo algún cambio de última hora.

La molestia de UTC pasa porque su reclamo fue presentado los primeros días del mes y recién se le notificó a Alianza Lima para que pueda presentar su descargo. Y eso llevó a que los dirigentes evalúen la posibilidad de no presentarse, lo cual podría ser un arma de doble filo porque los cajamarquinos ya tienen un Walk Over en el presente torneo.

Según el artículo 87 de las Bases del Descentralizado 2018: "Si el equipo incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover (W.O.) sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (3) a cero (0) en favor de sus rivales y recibe la sanción de acuerdo al Título Décimo Tercero–"MULTAS", según se trate de los distintos supuestos previstos en los artículos precedentes. En este caso, se mantiene la validez y efecto de los resultados obtenidos en los partidos que jugó previamente".

UTC ya perdió por Walk Over la primera fecha del Torneo de Verano ante Sporting Cristal por no tener estadio donde jugar el partido. La CJ de la FPF culpó al cuadro cajamarquino de no cumplir con la programación y le dio el triunfo a los rimenses. ¿Será el segundo contra Alianza Lima?

