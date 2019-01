Calendario 2019: los partidos más importantes que verá el hincha peruano

Se acabó - hace poco - el año futbolístico peruano, pero el hincha ya espera con ansías el 2019. Y, con los partidos que se vienen, no hay manera de no entusiasmarse. Con el Sudamericano Sub-20 , Descentralizado , Copa América , Libertadores y Sudamericana , las emociones están más que aseguradas.

El 18 de enero, la Selección Sub-20 arrancará su participación en el Sudamericano de Chile. Nuestro fixture ya está hecho:

Sudamericano Sub-20 en Chile



​Perú vs. Uruguay (Talca) - 18/01

​Paraguay vs. Perú (Talca) - 22/01

Ecuador vs. Perú (Curicó) - 24/01

Argentina vs. Perú (Talca) - 26/01

Como siempre, la Libertadores será un gran reto para los equipos peruanos. A Alianza, por ejemplo, le ha tocado un grupo con puro 'bravo'. Lo atractivo es que Paolo Guerrero jugará en 'Matute'...pero con el Inter de Porto Alegre.

Copa Libertadores

​

Deportivo La Guaira (VEN) vs. Real Garcilaso - 23/01

Real Garcilaso vs. Deportivo La Guaira (VEN) - 29/01



Melgar vs. Universidad de Chile - 05/02

Universidad de Chile vs. Melgar - 13/02



Universidad de Concepción (CHI) vs. Sporting Cristal - 06/03

Sporting Cristal vs. Godoy Cruz (ARG) - 12/03

Sporting Cristal vs. Olimpia (PAR) - 28/03

Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción (CHI) - 10/04

​Godoy Cruz (ARG) vs. Sporting Cristal - 23/04

​Olimpia (PAR) vs. Sporting Cristal - 09/05



Alianza Lima vs. River Plate (ARG) - 06/03

Internacional (BRA) vs. Alianza Lima - 13/03

G4 vs. Alianza Lima - 26/03

River Plate (ARG) vs. Alianza Lima - 11/04

Alianza Lima vs. Internacional (BRA) - 24/04

Alianza Lima vs. G4 - 07/05

En la edición pasada de la Sudamericana, tres de los cuatro equipos peruanos quedaron fuera en la Primera Fase. El único que accedió fue Sport Huancayo, que tratará de superar la segunda instancia en este torneo. Binacional, 'Muni' y UTC intentarán lo mismo.

Copa Sudamericana



Montevideo Wanderers (URU) vs. Sport Huancayo - 21/03

Sport Huancayo vs. Montevideo Wanderers (URU) - 18/04



Independiente (ARG) vs. Binacional - 03/04

Binacional vs. Independiente (ARG) - 01/05



Deportivo Municipal vs. Colón de Santa Fe (ARG) - 19/03

​Colón de Santa Fe (ARG) vs. Deportivo Municipal - 16/04



UTC vs. Cerro (URU) - 03/04

​Cerro (URU) vs. UTC - 30/04