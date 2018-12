Christian Cueva sobre un supuesto acto de indisciplina: "No metería trago o cerveza a la concentración"

Christian Cueva rompió el silencio. Tras varias semanas sin hablar con los medios, el volante decidió conversar anoche con Fox Sports Radio Perú. Ahí, negó mucho de lo que se hablaba y se afirmaba tras su no convocatoria a la Selección Peruana para los últimos amistosos FIFA (ante Ecuador y Costa Rica).

"No metería trago o cerveza a la concentración, así como se está diciendo. Sería una falta de respeto. Nunca hubo un acto de indisciplina, me siento muy tranquilo", aseguró el '10' de la 'blanquirroja'.

Así también, Christian Cueva aprovechó para agradecerle a Ricardo Gareca por tata confianza. Y es que el volante es uno de los futbolistas que más minutos ha sumado en lo que va de la era del 'Tigre'.



"No quiero que siempre digan que porque él viene yo cambio, porque yo desde antes me he estado esforzando para tratar de conseguir lo que yo quiero, de poder jugar, de poder conseguir un gol" añadió.

Por otro lado, Christian Cueva afirmó que el 'Tigre' Gareca es sumamente importante tanto para él, como para sus compañeros; pues - según reveló -, el técnico conversa con ellos constantemente y les brinda constante apoyo.

"Para mí, siempre va a ser importante tener conversaciones con él. Es como un psicólogo deportivo que anda pendiente de nosotros. Si te sientes mal, te dice que que confíes en él. Es un padre futbolístico para mí", finalizó.

