La vida de Christian Cueva no solo está ligada al fútbol porque distintas situaciones extradeportivas lo han hecho noticia en los últimos meses. El volante peruano juega en Emelec de Ecuador, pero su situación parece no estar tan estable, producto también de las deudas del ‘Bombillo’. En medio de los rumores de su regreso a la Liga 1, ‘Aladino’ sorprendió al aparecer en redes sociales junto a Fiorella Molinelli y anunciar que postulará como uno de los candidatos a la Cámara de Diputados con el partido Fuerza Libertad, liderado por la ex presidente de EsSalud.

El medio de comunicación Atenas TV publicó una foto de Christian Cueva junto a Fiorella Molinelli. Además, el mismo jugador también compartió en su cuenta de Instagram un video donde figura junto a la ex ministra del Perú y también posible candidata a la presidente con el partido Fuerza Libertad.

La noticia llega en medio de una complicada relación entre Christian Cueva y Emelec, su actual equipo. Desde Ecuador, se han reportado distintas situaciones que podrían alejarlo de la institución para el año 2026. Eso sí, el ‘Bombillo’ no ha tenido ningún pronunciamiento oficial.

El pasado fin de semana, ‘Aladino’ fue protagonista de un polémico momento en la derrota ante El Nacional (2-1). Según contó la periodista Johanna Calderón durante la transmisión deZapping Sports, el volante le habría increpado de mala manera aJustin Cuero por su desempeño en el campo, generando una discusión en la interna tras la derrota.

Christian Cueva. (Foto: Emelec)

La comunicadora complementó la información señalando que Romario Caicedo fue quien intervino para evitar que la situación pase a mayores, separando a ambos futbolistas y haciendo sentir su peso en el plantel como uno de los más experimentados. Pese a que esto quedó ahí, desde Ecuador ha resonado mucho esta discusión y hay dudas sobre el ambiente que hay en la interna.

El volante peruano tiene contrato con los Azules hasta mediados del año que viene, pero todo indica que podría existir una rescisión del vínculo y cortar antes de tiempo el lazo entre las partes. Además, los rumores de su regreso a la Liga 1 toman fuerza en equipo como Sporting Cristal, Universitario o Sport Boys.

En su etapa por el Perú, Cueva jugó en San Martín, César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano, ppor lo que podría sumar una nueva camiseta en el Perú en caso ambas partes concreten este posible interés.

Edison Flores, quien fue su compañero en la Selección Peruana y hoy es uno de los capitanes del tricampeón, le abrió las puertas hace unos días. “El ‘Cholo’ es un jugadorazo. Creo que ya es un jugador maduro y ya tiene una experiencia importante; obviamente sí, entraría al equipo, dependería de Álvaro (Barco) si lo llama”, dijo el ‘Orejas’ en Fuego Cruzado.

