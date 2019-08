"Real Madrid ofreció mucho dinero": la gran revelación de padre de Ansu Fati tras su debut con Barcelona

Luego del 'Culebrón Neymar ' y las exigencias del PSG, el debut de Ansu Fati es la noticia del momento en todo España. El talentoso jugador de 16 años dio el gran salto de las inferiores del Barcelona para hacer su estreno con el cuadro baulgrana y, ante 80 mil personas, jugó sus primeros minutos en el Camp Nou con muy buenas sensaciones. Pero, tras ello, su padre se encargó de darle más contexto y condimentos al hecho histórico que se vivió en la Ciudad Condal.

No solo fue Ansu el personaje del momento, sino también lo es su padre, Bori Fati, quien fue solicitado por varios medios de comunicación pero, lejos de explicar cómo se sintió, soltó una bomba que pocos conocían.

" Yo tenía una oferta del Madrid de mucho dinero, pero vino (a Sevilla) Albert Puig y me dijo que ellos eran el Barça y que tenían un proyecto. Que dentro de unos años le vería ahí. Sabemos que trabaja pero no podíamos imaginar que estaría jugando con estas bestias. Entrenando con Piqué... ", comentó muy entusiasmado a los micrófonos de RAC1.



Así vivió el debut

Bori también reveló cómo vivió, junto a su esposa e hijo, los días previos al debut de Ansu con el Barcelona. " Mi hijo no podía dormir, tampoco comer. Estaba ansioso ", explicó. También contó cómo se enteró. " Mi móvil estaba en silencio y no me enteré. Entonces llamó a su madre y le dijo, 'Mamá, que voy con el primer equipo'. Pegué un salto, no me lo podía creer ", explicó.

" Ya lo he visto debutar con el Barça, ya me puedo morir tranquilo. No será la primera vez, habrá muchas ", agregó, quien también comentó -para sorpresa de muchos- que para su hijo, sus ídolos " son los entrenadores que he tenido en el Barça, papá ".

