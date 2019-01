Copa América Brasil 2019: 5 preguntas sobre el sorteo del torneo más importante de Sudamérica   

Hoy es el sorteo de la Copa América Brasil 2019. La S elección Peruana conocerá a sus rivales de la fase de grupos de la competencia más importante del país. Aquí hay respuestas a cinco preguntas que seguramente te formulas antes de la ceremonia que se llevará a cabo a las 5.30 p.m. (hora peruana) en Río de Janeiro.

¿Por qué el campeón no es cabeza de serie?

El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) acordó en su reunión del 23 de noviembre de 2018, en Buenos Aires, que el último ránking FIFA del año establecería los cabezas de serie y la posición en los bolilleros (bombos) para el sorteo de la Copa América 2019.



Chile, ganador de las dos últimas ediciones (2015 y la edición del Centenario en 2016), quedó ubicado en el decimotercer puesto del ránking FIFA del pasado 20 de diciembre, el último del año 2018, por detrás de Brasil (tercero), Uruguay (séptimo), Argentina (undécima) e, incluso, Colombia (duodécima). Los tres primeros serán cabezas de serie en la Copa América.

2.- ¿Pueden estar Japón y Catar en el mismo grupo?

La clasificación FIFA de diciembre ha determinado que Japón (puesto 50) integre el pote 3 y Catar (93) quede ubicada en el pote 4, de la Copa América por lo que ambas podrían formar parte del mismo grupo, pero la CONMEBOL establece como uno de los condicionantes del sorteo que sus dos selecciones invitadas no integren la misma llave.

3.- ¿Por qué Brasil ya conoce su recorrido?

Pese a que Brasil se ganó su condición de cabeza de serie de la Copa América en el campo -es la primera selección sudamericana del ránking FIFA-, el estatus de anfitrión le otorga la ventaja de saber cuál será su recorrido en la primera fase.



Entra en el sorteo, pero con una bola de un color distinto en el bolillero 1, pues ya tiene asignado el puesto A1 para jugar el partido inaugural.



El equipo de Tite, que sabe de antemano que debutará el 14 de junio, en el Morumbí de Sao Paulo, jugará cuatro días después en el Arena Fonte Nova de El Salvador y regresará a Sao Paulo para disputar, el 22 de junio, su último partido de la fase de grupos, en el Arena Corinthians.



Si queda primera de grupo, la Canarinha no pisará el Maracaná de Río de Janeiro hasta la final.

4.- ¿Puede haber un grupo de campeones?

Ocho de las diez selecciones sudamericanas (todas menos Venezuela y Ecuador) han ganado en alguna ocasión la Copa América.



La composición de los potes, con Paraguay (campeón 1953 y 1979) en el bolillero 3 y Bolivia (campeona en 1963) en el cuarto, puede propiciar que todos los componentes de un grupo sean campeones, puesto que los dos primeros bombos están integrados por las otras seis selecciones que han ganado la Copa América en alguna ocasión.

5.- ¿Brasil-Argentina, solamente en la final?

Brasil y Argentina no se enfrentarán hasta la final de la Copa América si hacen honor a su condición de cabezas de serie y quedan en el primer puesto de sus grupos en la fase inicial.



Incluso si uno de los dos no encabeza su llave al final de la primera fase, pero el otro sí, también tienen muchas posibilidades de eludir un cruce en cuartos de final, en función del grupo en el que quede ubicado Argentina.



Los dos gigantes sudamericanos no se enfrentan en una Copa América desde hace doce años, cuando jugaron la final de Venezuela 2007, en Maracaibo, donde Brasil se impuso por 3-0

Fuente: EFE