¡Capitán de América! Paolo Guerrero anotó espectacular tanto ante Chile y sentenció la goleada [VIDEO]

Paolo Guerrero no podía quedarse fuera de la fiesta y marcó el tercer gol nacional en el Perú vs. Chile. El 'Depredador' aprovechó el mano a mano contra Gabriel Arias y desató la alegría en el Arena Do Gremio.

Con este tanto, se selló la goleada en el recinto brasileño y la clasificación nacional a la gran final del certamen que se desarrolla en el país de la zamba.

Perú vs. Chile: Paolo Guerrero anotó histórico golazo ante 'La roja' por la semifinal de la Copa América (Fuente: DirecTv)

Perú vs. Chile se liquidó sobre los minutos finales y Paolo Guerrero le sacó ventaja a Eduardo Vargas como el máximo goleador vigente en la Copa América con esta gran jugada.

Ahora, el 'Depredador' y todo el equipo nacional irán por la revancha ante Brasil, equipo que nos goleó por 5-0 en la fase de grupos en un mal partido del elenco 'Blanquirrojo'. ¿Habrá 'Maracanazo'?