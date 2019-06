Christian Cueva, el ‘8’ que se pondrá la ‘10’ de Farfán ante Uruguay

En Salvador de Bahía (o en Río de Janeiro, por ejemplo), una ciudad que en medio del “invierno” quema su suelo con casi 29 grados por las mañanas, no es pecado señalar que el lugar más indicado para que corra una pelota no es dentro del césped, sino en la arena. Y no solo se dice en portugués. Por ejemplo, en las últimas horas, Oscar Ruggeri ¬¬–campeón del mundo con Argentina en 1986, comentarista de FOX Sports y amigo, como casi nadie, de Ricardo Gareca¬¬ y quizá contagiado por los paisajes de Brasil–, se animó a armar un equipo de ‘fútbol-playa’ con jugadores solo de nuestro país.

“Como yo voy a ser el central, atrás no habrá problemas, porque los voy a cortar por todos lados. Pondría a Guerrero, Farfán y Cueva. Si me dan tres. Sí, el chiquito que es rápido, en la playa debe volar. Para mí no toca la arena”, señaló el exzaguero. Sí, Ruggeri parecía un eco de Gareca. El ‘Tigre’, en más de una oportunidad, ha respaldo a Christian: desde la Copa América 2015 en Chile. Cuando la ‘12’ pedía al otro Cristian (Benavente), el ‘profe’ murió en su palo. Y ‘Aladino’ le ha respondido: ha jugado de volante mixto, por fuera y hasta de ‘10’. Solo le faltó ponerse la ‘1’.

Sin embargo, después de la etapa de grupos de esta Copa América, más de uno creyó que el verdadero puesto del jugador de Santos era detrás del ‘punta’. Bueno, todo hace indicar que después de la lamentable lesión de Jefferson Farfán (en la rodila izquierda), Cueva volverá a ser ‘cerebro’. Es el puesto en el que más veces se desempeñó en la ‘era Gareca’. De los 51 partidos de titular que registra, 29 los hizo de ‘organizador’, 20 moviéndose sobre los costados (más el izquierdo) y solo dos muy cerquita a los volantes de marca.

Por lo que se ha visto en las prácticas del miércoles, el jueves y hoy, en el estadio Roberto Santos de Pituacu, todo hace indicar que Cueva –como aquella primera vez que vencimos 4-0 a Trinidad y Tobago, en el amistoso del 23 de mayo del 2016– volverá a aparecer por el medio. Frente a Bolivia, en la asistencia que le brinda a Paolo Guerrero, dejó en claro que es una posición en la que se siente cómodo. A cruzar los dedos para que mañana, en la ‘Capital de la Alegría’, Cueva vuele –como dice Ruggeri – pero en la Arena Fonte Nova.

El gesto de Edinson Cavani con hinchas de la Selección Peruana y 'charrúas'. (Video: Twitter)

