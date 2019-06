Fixture de Bolivia en la Copa América 2019: sigue EN DIRECTO todos los partidos del equipo por el Grupo A 

La selección de Bolivia debutará ante Brasil en el primer partido tras la inauguración por la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2019. El equipo del altiplano tendrá un grupo complicado en el certamen, sin embargo, los dirigidos por Eduardo Villegas buscará hacer un buen papel y llegar lo más lejos posible. Conoce los días, horarios, sedes y cómo ver los partidos de fútbol en vivo y en directo por TV y app móvil.

Para lograr una mayor concentración de los jugadores, este lunes los entrenamientos de la selección Bolivia fueron a puertas cerradas en el Centro de Formación Deportiva del Sao Paulo, en el municipio de Cotía.

La parte estratégica tuvo lugar en la tarde, donde el técnico Eduardo Villegas trabajó con el equipo la manera de enlazar la línea de defensa "desde el medio y hacia adelante", en la búsqueda de un juego más ofensivo.

"Es un privilegio enfrentar a Brasil, el mismo que tuvimos contra Francia, queremos hacerlo bien. Sabemos que estamos un poquito por debajo del resto, pero sabemos que se puede nivelar, es cuestión de actitud, de garra y eso es lo que estamos pregonando e inculcando", agregó el entrenador.

La selección de Bolivia desembarcó el pasado martes en Sao Paulo, proveniente de Francia, donde el domingo jugó un amistoso ante los actuales campeones mundiales y cayó por 2-0. El viernes los bolivianos tuvieron un partido de entrenamiento ante el club brasileño Portuguesa de Sao Paulo, que terminó con empate a un gol, y el sábado realizaron una doble sesión de entrenamiento, con trabajos de definición, principalmente en el ataque.



Bolivia cayó 2-0 ante Francia en su penúltimo partido amistoso previo a la Copa América 2019.

La Copa América Brasil 2019 inicia el 14 de junio y finaliza el 7 de julio Conoce el fixture completo de la edición 46. La Copa América Brasil 2019 inicia el 14 de junio y finaliza el 7 de julio Conoce el fixture completo de la edición 46. AFP

Lista preliminar de Bolivia para la Copa América

Jorge Araúz, Rubén Cordano, Carlos Lampe, Saidt Mustafá, Javier Rojas, Diego Bejarano, Marvin Bejarano, Roberto Fernández, Saul Torrez, José María Carrasco, Mario Cuéllar, Luis Haquin, Adrián Jusino, Ronny Montero, Paúl Arano, Daniel Camacho, Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Samuel Galindo, Leonel Justiniano, Alexis Ribera, Erwin Saavedra, Fernando Saucedo, Ramiro Vaca, José Vargas, Diego Wayar, Gilbert Álvarez, Henry Vaca, Marcelo Martins, Rodrigo Ramallo, Leonardo Vaca.

El grupo de Bolivia en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección de Bolivia estuvo en el bolillero 4 junto a Ecuador y Cata, de acuerdo al último ranking FIFA. Finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a Bolivia en el Grupo A con Brasil, Venezuela y Perú.

Días y horarios de los partidos de Bolivia en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediantes TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes