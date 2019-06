Fixture de Paraguay en la Copa América 2019: tabla del Grupo B, partidos y resultados EN VIVO de la Albirroja

Paraguay llega a Brasil tras vencer 2-0 a Guatemala y está listo para debutar contra Qatar en el Maracaná en la primera fecha del Grupo B por la Copa América 2019. El equipo de Eduardo Berizzo viene en una etapa de cambios y con la ilusión de clasificar al próximo Mundial 2022. A continuación, conoce los días, horarios y canales de transmisión para ver fútbol en vivo y en directo por TV.

En la segunda fecha, Paraguay tendrá al frente al siempre difícil Argentina de Lionel Messi. Para esto, la Albirroja habrá sacado provecho en su debut y buscaría la clasificación en la segunda jornada en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte el 19 de junio desde las 19:30 horas. Finalmente, cierra la etapa de fase de grupos ante Colombia en la Arena Fonte Nova de Salvador el 23 del mismo mes desde las 14:00 horas.

La selección de Paraguay , dirigida por el argentino Eduardo Berizzo, logró romper este domingo su racha de derrotas en encuentros amistosos tras vencer por 2-0 a Guatemala en su último ensayo antes de viajar a Brasil para la Copa América.

Desde el 14 de noviembre de 2014 el onceno guaraní no ganaba un amistoso. En aquella ocasión venció por 2-1 a Perú en el estadio Feliciano Cáceres, de Luque (Paraguay), con tantos de Ángel Romero y de Derlis González, de penalti. Descontó esa vez por Perú Paolo Guerrero.

Paraguay se impuso con goles de Gustavo Gómez (47') y Derlis González, de penal en el 76 en el Defensores del Chaco.

SIGUE AQUÍ todas las noticias, tabla de posiciones, resultados, partidos y estadísticas de la Copa América 2019 que se jugará en Brasil.

Lista preliminar de 40 jugadores de Paraguay para la Copa América

Junior Fernández, Alfredo Aguilar y Juan Espínola, Juan Escobar, Iván Piris, Jorge Moreira, Fabián Balbuena, Bruno Valdez, Roberto Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Saúl Salcedo, Santiago Arzamendia, Iván Torres, Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Cristhian Paredes, Robert Piris Da Motta, Richard Ortiz, Celso Ortiz, Matías Rojas, Diego Valdez, Miguel Almirón, Óscar Romero y Alejandro Romero, Derlis González, Hernán Pérez, Héctor Villalba, Antonio Sanabria, Federico Santander, Roque Santa Cruz, Carlos González, Óscar Cardozo, Sebastián Ferreira, Cecilio Domínguez, Braian Samudio, Lorenzo Melgarejo, Ángel Romero y Juan Iturbe.

El grupo de Paraguay en la Copa América

El pasado 24 de enero se realizó el sorteo de la Copa América 2019 en Cidade das Artes de Río de Janeiro. La selección paraguaya estuvo dentro del bolillero 3 junto a Venezuela y Japón, de acuerdo al último ranking FIFA. Finalmente, el evento determinó la distribución de los equipos poniendo a Uruguay en el Grupo B junto a Argentina, Catar y Colombia.

Días y horarios de los partidos de Paraguay en la Copa América

GRUPO A

14/06 - 19:30 | Brasil vs Bolivia | Estadio Morumbí, Sao Paulo

15/06 - 14:00 | Venezuela vs Perú | Arena do Gremio, Porto Alegre

18/06 - 16:30 | Bolivia vs Perú | Estadio Maracaná, Río

18/06 - 19:30 | Brasil vs Venezuela | Arena Fonte Nova, Salvador

22/06 - 14:00 | Bolivia vs Venezuela | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

22/06 - 14:00 | Perú vs Brasil | Arena Corinthians, Sao Paulo



GRUPO B

15/06 - 17:00 | Argentina vs Colombia | Arena Fonte Nova, Salvador

16/06 - 14:00 | Paraguay vs Qatar | Estadio Maracaná, Río

19/06 - 16:30 | Colombia vs Qatar | Estadio Morumbí, Sao Paulo

19/06 - 19:30 | Argentina vs Paraguay | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

23/06 - 14:00 | Qatar vs Argentina | Arena do Gremio, Porto Alegre

23/06 - 14:00 | Colombia vs Paraguay | Arena Fonte Nova, Salvador



GRUPO C

16/06 - 17:00 | Uruguay vs Ecuador | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

16/06 - 18:00 | Japón vs Chile | Estadio Morumbí, Sao Paulo

20/06 - 18:00 | Uruguay vs Japón | Arena do Gremio, Porto Alegre

21/06 - 18:00 | Ecuador vs Chile | Arena Fonte Nova, Salvador

24/06 - 18:00 | Ecuador vs Japón | Estadio Mineirao, Belo Horizonte

24/06 - 18:00 | Chile vs Uruguay | Estadio Maracaná, Río



¿Dónde se jugarán los partidos por la Copa América Brasil 2019?

La sede para la Copa América 2019 le corresponde a Brasil, recordando que originalmente albergaría la Copa América de 2015 pero que finalmente intercambió el cupo con Chile. Brasil ya había sido anfitrión de la Copa Confederaciones 2013, Mundial 2014 y Juegos Olímpicos 2016, eventos que le hicieron reconsiderar el plan inicial para la Copa.

De esta manera, el organizador contará con ocho estadios en siete ciudades disponibles para los juegos: el Mineirao de Belo Horizonte, Fonte Nova de Salvador, Beira Rio de Porto Alegre, Maracaná de Rio de Janeiro y Arena Corinthians y Estadio Morumbí de Sao Paulo. Los ocho escenarios repiten respecto al Mundial de hace cuatro años.

Estadio Mineirao – Belo Horizonte

Capacidad aproximada: 63.000 espectadores



Arena do Gremio – Porto Alegre

Capacidad aproximada: 56.000 espectadores



Estadio do Maracaná – Río de Janeiro

Capacidad aproximada: 78.000 espectadores



Estadio Morumbí – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 67.000 espectadores



Arena Corinthians – Sao Paulo

Capacidad aproximada: 47.605 espectadores



Arena Fonte Nova – Salvador

Capacidad aproximada: 48.000 espectadores



Listado de canales TV para ver la Copa América 2019

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

La Copa América 2019 tendrá su edición 46 y se llevará a cabo en Brasil, para eso todos los seguidores de fútbol de todo el mundo buscan la cobertura en vivo y la lista de canales de televisión para ver partidos online y mediante TV. De esta manera, te facilitamos la parrilla de transmisión para no perderte los 26 partidos de la Copa América Brasil 2019.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes