Mira la tabla de posiciones EN VIVO de la Copa América 2021 | Este domingo arranca la última jornada de la fase de grupos con los partidos de Brasil vs. Ecuador y Perú vs. Venezuela, ambos a la misma. La Selección Peruana y el ‘Tri’ se juegan su clasificación a los cuartos de final, mientras que los cuatro clasificados del Grupo A ya están definidos, luego de que Bolivia no llegara a sumar punto alguno.

Brasil y Ecuador se medirán esta tarde desde las 4:00 p.m. en el Olímpico de Goiania. El cuadro de Gustavo Alfaro se juega el pase a la siguiente ronda frente al invicto del Grupo B, que a la fecha acumula nueve puntos. Sin embargo, la ‘Canarinha’ no dejará pasar la oportunidad de clasificar con puntaje perfecto.

A la misma hora, el duelo de Perú vs. Venezuela se jugará en el Mané Garrincha de Brasilia. Si bien la Selección Peruana acumula cuatro puntos y se ubica en el tercer lugar de la tabla, podría quedar eliminado si los ‘llaneros’ se quedan con los tres puntos y si Ecuador le gana a Brasil.

Por su parte, Uruguay y Paraguay se vuelven a ver las caras este año, luego de enfrentarse por las Eliminatorias a Qatar 2022, esta vez, para definir en qué posición de la tabla del Grupo A clasifican. Si bien los dirigidos por Oscar Washington Tavarez no tuvieron la efectividad esperada, esperan quedarse con los tres puntos frente al elenco ‘guaraní'.

Otro dúo de equipos que se volverán a enfrentar serán Bolivia vs. Argentina. Ambas delegaciones chocaron por las Clasificatorias en La Paz; sin embargo, para sorpresa de muchos, los albicelestes se quedaron con el resultado positivo. Esta vez, la altura no jugará a favor de uno u otro, por lo que deberán sacar sus mejores armas para ganar.

Resultados de la fecha 3 de la Copa América

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE 27/06 4:00 p.m. Brasil vs. Ecuador 27/06 4:00 p.m. Venezuela vs. Perú 28/06 7:00 p.m. Uruguay vs. Paraguay 28/06 7:00 p.m. Bolivia vs. Argentina

Tabla de posiciones: así va el Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 3 2 1 0 3 1 2 7 2 Paraguay 3 2 0 1 5 2 3 6 3 Chile 3 1 2 1 3 4 -1 5 4 Uruguay 3 1 1 1 3 2 1 4 5 Bolivia 3 0 0 3 1 6 -5 0

Tabla de posiciones: así va el Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Brasil 3 3 0 0 9 1 8 9 2 Colombia 4 1 1 2 3 4 -1 4 3 Perú 3 1 1 1 4 7 -3 4 4 Ecuador 3 0 2 1 4 5 -1 2 5 Venezuela 3 0 2 1 2 5 -3 2





