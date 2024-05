Alianza Lima vs. Fluminense se verán las caras el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) por la sexta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, a jugarse en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. A continuación, conocerás todos los detalles del encuentro, los horarios en los principales países de Latinoamérica y cómo ver su transmisión desde una teleoperadora o en streaming.

Alianza Lima llega a este partido tras caer por 3-0 ante Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la última fecha del Torneo Apertura 2024. Los ‘blanquiazules’ no cerraron bien el certamen, que fue ganado por su clásico rival Universitario de Deportes. Eso sí, todavía no termina el semestre: el equipo de Alejandro Restrepo irá a Brasil con la ilusión de clasificar a los octavos de final de la Libertadores.

La institución de La Victoria se medirá ante el ‘Flu’ en el Maracaná. El vigente campeón ya está clasificado a los octavos, y falta que Cerro Porteño, Colo Colo y Alianza Lima definan al segundo clasificado. En estos momentos, chilenos y paraguayos tienen cinco puntos; mientras que los peruanos tienen cuatro unidades. El panorama luce complicado, pero la esperanza es lo últimos que se pierde.

Para que los ‘blanquiazules’ avanzan a la siguiente fase de Libertadores, necesitan ganar a Fluminense y esperar que Cerro y Colo Colo empaten en el Estadio General Pablo Rojas de Asunción. En el caso de que Alianza Lima gane y haya un ganador en Paraguay, entonces los ‘íntimos’ asegurarían la Copa Sudamericana. Si empata, podría clasificar a la ‘Suda’, pero depende del otro resultado. Y si pierde quedará eliminado de toda competencia internacional.

Cabe mencionar que, para este partido decisivo, Alianza Lima no podrá contar con el mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez ya que acumuló tarjetas amarillas y fue suspendido. Otros jugadores que no podrán estar en el campo, por lesión, son el arquero Ángelo Campos y el defensa Jiovany Ramos. Pablo Sabbag, quien ya entrena con sus compañeros, todavía no estaría listo para volver al ruedo.

Fluminense, por su parte, llega a este partido tras vencer por 2-0 a Sampaio Correa en el Maracaná, por los 1/16 de final de la Copa de Brasil. Los goles del ‘Flu’ fueron anotados por Jhon Arias y John Kennedy. Un partido antes, el conjunto brasileño derrotó por 2-1 a Cerro Porteño en el Maracaná, con anotaciones de Marcelo y Paulo Henrique Ganso. Es el campeón de la Libertadores y va con todo por el bicampeonato.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense está programado para este miércoles 29 de mayo a las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia a las 8:30 p.m.; mientras que en México a las 6:30 p.m.





¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Fluminense?

Alianza Lima vs. Fluminense será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su plataforma de streaming en la plataforma de Star Plus. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Alianza Lima vs. Fluminense?





