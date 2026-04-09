Cusco FC perdió ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo, por 2-0, en el inicio de la fase de grupos del torneo continental, en un duelo plagado de polémicas, con un arbitraje que no estuvo a la altura y que perjudicó al club peruano en jugadas puntuales que pudieron cambiar la historia y resultado del partido disputado en el estadio inca Garcilaso de la Vega.

Al respecto, el entrenador del club dorado, Alejandro Orfila, expresó su disconformidad con las decisiones arbitrales de la terna liderada por el juez paraguayo Derlis López.

“Lo de Colitto considero que el árbitro se equivocó y debió expulsar al rival. Vi las imágenes recién y la realidad es que debemos pensar que el VAR se equivocó. No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Cuando yo me equivoco soy responsable de mis errores. Fue un gol lícito”, dijo en conferencia de prensa.

Pese a que aún no existe pronunciamiento formal por parte de Cusco FC, tanto por la roja no sancionada a Gonzalo Plata, como por el gol anulado a los imperiales por un offside más que dudoso y que, según las imágenes, no existe, la dirigencia presentaría un reclamo formal ante Conmebol.

Este fue el 11 que presentó Orfila en su debut de Copa Libertadores. (Foto: Cusco FC)

Por otro lado, destacó que su equipo compitió sin sentirse menos frente a uno de los favoritos para quedarse con el título y que goza de un amplio plantel con jugadores de primer nivel.

“Estoy orgulloso de mis futbolistas. Ante el último campeón han mostrado una gran valentía, jugaron de igual a igual. Un detalle mínimo de jerarquía del rival se lleva el partido, no es poca cosa. Estamos muy enojados por la derrota, pero perder de esta manera es muy digno. Se animaron; yo les pedí que jueguen de igual a igual y lo cumplieron”, apuntó el estratega uruguayo.

Cabe mencionar que apenas tiene unos pocos días al mando del club dorado, luego de que el argentino Miguel Rondelli resuelva su contrato para dirigir a FBC Melgar, también de la Liga 1, en un hecho que sorprendió a propios y extraños.

En lo estríctamente deportivo, Flamengo se impuso 2-0 sobre Cusco FC con goles de Bruno Henrique y Giorgian De Arrascaeta. El próximo martes, el equipo dorado visitará a Estudiantes en La Plata por el grupo A de la competencia.

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