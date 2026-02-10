La Copa Libertadores 2026 entra en una fase decisiva para Alianza Lima. Este miércoles, los blanquiazules se jugarán su continuidad en el torneo continental enfrentando a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de vuelta de la Fase 1. Con la imperiosa necesidad de revertir el 0-1 sufrido en la ida, Betano posiciona a Alianza Lima como el gran favorito para lograr la remontada y sellar su pase en Matute.

Los íntimos llegan con la presión de la desventaja, pero respaldados por un balance positivo en la temporada: solo una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales (victoria 2-0 ante Comerciantes Unidos en su último encuentro). Este contexto obliga a los blanquiazules a asumir el protagonismo en casa, proponiendo un juego ofensivo para romper la defensa paraguaya. Si bien el equipo sufrirá las ausencias de Guillermo Viscarra, Esteban Pavez y Fernando Gaibor, que obligaron a reajustar el esquema en el mediocampo, la confianza en la fortaleza como local y la jerarquía ofensiva se mantienen intactas. Kevin Quevedo, delantero clave, es una de las principales cartas gol. Un gol suyo en este partido definitorio paga 3.10 en Betano.

Por su parte, 2 de Mayo arriba a Lima con la ventaja en el marcador global. El “Gallo Norteño” buscará capitalizarla con un planteamiento ordenado, líneas compactas y un fuerte énfasis defensivo para contener las arremetidas blanquiazules. El equipo guaraní, con un empate 0-0 en su último partido, se ubica en la parte baja del Apertura paraguayo y confiará en la eficacia de su ataque para golpear en momentos puntuales. Diego Acosta, autor del único gol en el primer partido, es su principal carta ofensiva. Un gol del delantero en Matute paga 5.50 en Betano.

El encuentro se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), a partir de las 19:30 hora peruana. El historial entre ambos clubes es limitado, con el único antecedente en el partido de ida de esta misma serie.

Alianza Lima es favorito con un 67% de probabilidades de triunfo, con una cuota de 1.38. El empate en Matute presenta un 22% de posibilidades y paga 4.15, mientras que la victoria de 2 de Mayo tiene un 11% de probabilidad, ofreciendo una cuota de 8.75. Además, el escenario en el que una victoria de Alianza Lima asegure su clasificación presenta una probabilidad estimada del 58%, con una cuota de 1.62 en Betano.