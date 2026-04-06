Tras lo ocurrido el último viernes durante el banderazo de Alianza Lima, la Municipalidad de La Victoria decidió clausurar de manera temporal el Estadio Alejandro Villanueva. Esta medida no solo afecta al club blanquiazul, sino también a otro equipo que tenía previsto utilizar el recinto victoriano en los próximos días. En ese contexto, desde Sporting Cristal ya comenzaron a evaluar posibles alternativas ante la incertidumbre sobre el uso del estadio.

Uno de los que se pronunció fue Gustavo Zevallos, directivo del cuadro celeste, quien lamentó los hechos ocurridos días atrás en el recinto íntimo. El dirigente reconoció que la tragedia generó un escenario complejo para el fútbol local y explicó que el club rimense se mantiene a la expectativa de lo que determinen las autoridades sobre el uso del estadio.

Zevallos indicó que el club viene realizando gestiones desde el primer momento para conocer si será posible disputar su compromiso en Matute. Sin embargo, también dejó claro que en la institución ya trabajan en un plan alternativo en caso no se habilite el escenario victoriano. “Estamos haciendo las gestiones… y en caso no se pueda jugar en el Estadio Alejandro Villanueva, tenemos un plan de contingencia”, sostuvo.

Zé Ricardo fue presentado junto a Gustavo Zevallos y Julio César Uribe. (Foto: GEC)

El panorama se complicó aún más luego de la reciente decisión de la Municipalidad de La Victoria. La comuna informó que rechazó el pedido presentado por Alianza Lima para levantar la clausura del estadio, medida que continuará vigente mientras no se subsanen las observaciones señaladas por las autoridades.

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la solicitud del club blanquiazul fue denegada porque no se acreditó que se hayan corregido los puntos que originaron el cierre temporal del recinto. Por ello, la municipalidad ratificó que la clausura preventiva del estadio se mantendrá hasta nuevo aviso.

El cierre del estadio se produjo luego de los lamentables incidentes registrados durante un banderazo previo al clásico del fútbol peruano. En aquella jornada se produjo una aglomeración de hinchas dentro del recinto, lo que desencadenó una tragedia que dejó un fallecido y decenas de heridos.

Tras lo ocurrido, las autoridades municipales determinaron clausurar temporalmente el estadio mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. La medida busca esclarecer responsabilidades y verificar si se cumplieron los protocolos de seguridad para eventos masivos.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño está programado para este miércoles 8 de abril desde las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay comenzará a las 11:00 p.m., en México a las 8:00 p.m., mientras que en España a las 4:00 a.m. del jueves 9.

¿Dónde ver el partido entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Cerro Porteño, válido por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores, será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium.

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