El arco siempre ha sido una de las zonas más observadas cuando se habla de torneos internacionales, sobre todo en una competencia tan exigente como la Copa Libertadores. En ese contexto, el rendimiento individual suele quedar expuesto ante rivales de alto nivel y escenarios de máxima presión. Alianza Lima, que en los últimos años ha buscado consolidarse fuera del país, encontró en su portero una respuesta clave en momentos determinantes. Sin hacer demasiado ruido, la actuaciones de Billy Viscarra comenzaron a llamar la atención más allá del ámbito local. Con el paso de las ediciones, su nombre se fue asociando a partidos exigentes y atajadas decisivas. Hoy, ese recorrido tiene un nuevo reconocimiento que vuelve a colocar al club íntimo en el foco sudamericano.

La CONMEBOL difundió un listado que resume el rendimiento de los arqueros más exigidos del torneo en la última década. En esa relación aparecen nombres con amplio recorrido en clubes históricos del continente, lo que convierte al registro en una referencia importante dentro del certamen. Allí, Alianza Lima encuentra un espacio a través de su guardameta titular, quien logró meterse entre los cinco con mayor cantidad de intervenciones exitosas.

Guillermo Viscarra aparece en ese grupo selecto tras acumular un número de atajadas que lo pone a la par de porteros con larga trayectoria en Brasil, Argentina y Uruguay. El registro no responde a una sola temporada, sino a una regularidad sostenida en el tiempo, algo que suele marcar la diferencia en este tipo de balances. Para el arquero boliviano, es un reconocimiento a su rendimiento en escenarios donde el margen de error es mínimo.

En tienda blanquiazul, el impacto de Viscarra se sintió con fuerza desde su llegada. Más allá de los números, su presencia fue determinante en partidos donde Alianza Lima se vio exigido defensivamente, especialmente jugando fuera de casa. Algunas intervenciones puntuales quedaron grabadas en la memoria del hincha, al tratarse de acciones que sostuvieron al equipo en momentos límite como en La Bombonera.

Ese rendimiento individual también se reflejó en el respeto que comenzó a generar en rivales de peso. No fue casualidad que, en más de un encuentro internacional, el arquero terminara siendo uno de los nombres más mencionados tras el pitazo final. Con el correr de los partidos, su figura se consolidó como una de las garantías del plantel en el plano continental.

Guillermo Viscarra. (Foto: Alianza Lima)

El reconocimiento llega en un momento clave para Alianza Lima, que vuelve a afrontar una nueva edición de la Copa Libertadores con la expectativa de competir desde las fases iniciales. Contar con un arquero que ya sabe responder en este tipo de escenarios representa un respaldo importante para el equipo, sobre todo en llaves donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Además, este tipo de menciones internacionales suele tener un efecto directo en la confianza del plantel. Saber que uno de los suyos está entre los más destacados del torneo refuerza la idea de que el grupo puede competir de igual a igual frente a cualquier rival. En el fútbol sudamericano, ese factor anímico muchas veces resulta determinante.

Mientras el equipo íntimo afina detalles para su próximo reto, el nombre de Guillermo Viscarra ya circula entre los arqueros más exigidos y reconocidos de la Copa Libertadores, dejando en alto el escudo blanquiazul en el ámbito internacional.

