Los partidos de pretemporada sirven para probar, mover fichas y sacar las primeras conclusiones de cara al inicio oficial de la campaña. Precisamente eso es lo que hizo Javier Rabanal luego de la derrota de Universitario de Deportes por 1-0 ante Sport Boys, en un amistoso de tres tiempos de 30 minutos diputado el último sábado en las instalaciones de Campo Mar. Si bien fue una caída para el tricampeón del fútbol peruano, el español pudo hacer los ensayos necesarios para que su idea de juego vaya calando en sus futbolistas.

Sin muchos cambios respecto al esquema base que dejó Jorge Fossati antes de marcharse, Rabanal probó la siguiente alineación en el primer duelo de 30 minutos, el cual terminó sin goles por lado: Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto: Hugo Ancajima, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Paolo Reyna; Alex Valera y Edison Flores.

Uno de los puntos a destacar en la propuesta de Universitario, fue la constante presión en campo rival y su afán por evitar que Sport Boys prospere para llegar a campo rival. Una intención asfixiante, intensa y que dejó las primeras luces de lo que busca Javier Rabanal, sin dejar de lado el desgaste que eso supone.

Universitario volverá a tener un amistoso el marte 20 frente a Melgar, en Campo Mar. (Foto: Universitario)

Para el segundo duelo de 30 minutos, el director técnico español mandó al campo la siguiente formación: Diego Romero; Caín Fara, Ánderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Joe Carabalí; Jairo Concha; Alex Valera. Este choque también terminó 0-0 y permitió que la propuesta crema se refresque con cambios constantes de posiciones en los futbolistas.

Finalmente, la última formación de Universitario, la cual cayó por 1-0 con gol de Jostin Alarcón desde el punto penal, estuvo conformada por algunos elementos de las divisiones menores: Jefferson Rodríguez; Hugo Ancajima, Caín Fara, Rafael Guzmán, Paolo Reyna; Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Castillo, José Carabalí; Christopher Loayza y Jhon Jairo Guzmán.

Tras este resultado frente a la ‘Misilera’, Javier Rabanal utilizó su cuenta personal de Instagram para dejar un mensaje a la hinchada crema, poniendo por delante el aprendizaje que les dejó este enfrentamiento, independientemente del resultado. “Cosas buenas y aspectos por mejor, con mucho trabajo y dedicación”, escribió el entrenador de 46 años.

Javier Rabanal dejó sus impresiones tras la derrota de Universitario en el amistoso ante Sport Boys. (Imagen: Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 1-0 ante Sport Boys, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando enfrente a Melgar, en un nuevo compromiso amistoso de pretemporada. Este encuentro está programado para el martes 20 de enero desde las 10:30 a.m. y se disputará en Campo Mar.

En cuanto a la transmisión, todavía no hay confirmación oficial de que este partido vaya a ser transmitido por la cuenta de YouTube de la ‘U’, tal como sucedió con el amistoso contra la ‘Misilera’. Eso sí, será el último duelo a puertas cerradas antes del choque frente a la Universidad de Chile por la ‘Noche Crema’, pactado para este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental (8:00 p.m.).

TE PUEDE INTERESAR