La temporada 2025 cerró con un guion duro para Alianza Lima. Lo que parecía una fiesta segura con una ventaja cómoda en el marcador, se transformó en cuestión de minutos en una de las noches más oscuras de la historia reciente del club. La remontada sufrida en el tiempo regular por Sporting Cristal y la posterior definición desde los doce pasos no solo significó perder la oportunidad de asegurar millones de dólares y prestigio deportivo, sino que condenó al equipo a recorrer el camino más largo y espinoso posible hacia la tan ansiada Copa Libertadores.

Alianza Lima vivió una verdadera pesadilla y terminó, nuevamente, relegado al cupo de Perú 4 para la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Néstor Gorosito tenían más cerca el boleto a la fase de grupos ganando 3-1 a Sporting Cristal, pero un colapso defensivo permitió el empate ‘celeste’.

En la tanda de penales, el fallo de Sergio Peña al inicio de dicha ronda sentenció la suerte ‘blanquiazul’, dejándolos con las manos vacías y con la obligación de jugar las fases previas. Este desenlace tuvo un sabor aún más amargo al marcar el último partido del ídolo Hernán Barcos.

Hernán Barcos junto a Pablo Lavandeira y Gianfranco Chávez viendo los penales. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El ‘Pirata’ se despidió del club sin poder regalarle a la hinchada la clasificación directa, cerrando su ciclo en medio de la frustración colectiva. Esta derrota cambia drásticamente el calendario del club, que ahora deberá iniciar su temporada internacional de manera prematura en el mes de febrero, acortando significativamente sus vacaciones y tiempo de preparación.

El desafío para volver a meterse en la fase de grupos de la Libertadores 2026 es titánico. Alianza Lima tendrá que superar tres difíciles llaves de eliminación directa (Fase 1, Fase 2 y Fase 3) para llegar a la zona de grupos, que recién iniciará el 7 de abril. Pero mantendrán la esperanza por lo que se hizo este presente año.

Según el calendario establecido por la Conmebol, la acción para los ‘íntimos’ comenzará a partir del 4 de febrero. Con este escenario, ya se han comenzado a filtrar los posibles rivales que podrían cruzarse en el camino de los victorianos. El periodista Gian Franco Zelaya dio a conocer el abanico de posibilidades, que mezcla equipos accesibles con verdaderos “cucos” continentales que podrían complicar el sueño copero desde el inicio.

Dentro del grupo de los rivales teóricamente más accesibles figuran clubes con menor rodaje internacional. Destaca el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, que accedió tras el descenso del clasificado original, y el Juventud Las Piedras de Uruguay, que hará su debut absoluto en la Libertadores. También aparecen en este lote el Deportivo Táchira de Venezuela y la Universidad Católica de Ecuador, un viejo conocido que, pese a su historia, ha tenido un presente irregular.

Alianza Lima se enfrentará en la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, la mayor preocupación radica en los posibles rivales de altura y jerarquía. El sorteo podría ser cruel y emparejar a Alianza con equipos bolivianos que hacen de su localía un fortín inexpugnable, como Always Ready, Bolívar o The Strongest. Enfrentar la altitud extrema de Bolivia en una llave de “matamata” en febrero sería una prueba física durísima para un plantel que recién estaría saliendo de la pretemporada.

El escenario más temido, no obstante, sería un cruce con LDU de Quito. El cuadro ecuatoriano, campeón histórico de la Libertadores, Sudamericana y Recopa, es sin duda el rival más fuerte que podría tocarle en esta instancia preliminar. Enfrentar a un gigante continental tan temprano pondría en serio riesgo la continuidad internacional de Alianza Lima, obligándolos a jugar una “final adelantada” para seguir con vida en el torneo.

