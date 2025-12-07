La noche en el Estadio Nacional debía ser una jornada de lucha por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero terminó convirtiéndose en una pesadilla para Alianza Lima. La derrota ante Sporting Cristal no solo relegó a los ‘íntimos’ a una fase previa, sino que detonó una bomba interna en la alta dirección del club. En medio del dolor de la hinchada, Jorge Zúñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, salió al frente para canalizar la frustración colectiva. Lejos de respaldar las medidas tomadas recientemente por la gerencia deportiva, el directivo lanzó un mensaje contundente exigiendo revisar las decisiones cruciales, poniendo nuevamente sobre la mesa el nombre de Hernán Barcos.

Zúñiga no dudó en calificar el evento como una “noche para el olvido”, reconociendo el dolor y la frustración que embarga a todo el pueblo aliancista. Sin embargo, más allá del lamento, hizo un llamado a la reflexión sobre la realidad del primer equipo. Aunque aclaró que no posee la autonomía directa para alinear o contratar jugadores, fue enfático en señalar que su posición le permite aconsejar sobre el rumbo que está tomando la institución.

El punto más álgido de sus declaraciones fue la referencia directa a la salida del goleador histórico extranjero del club. “Quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluido la del señor Hernán Barcos”, declaró Zúñiga al periodista José Varela.

Alianza Lima se enfrentó a Sporting Cristal y cayó en penales. (Foto: GEC)

El argumento central del presidente del Fondo Blanquiazul se basa en el peso histórico del próximo año. Alianza Lima conmemorará su 125 aniversario en 2026, un hito que, según Zúñiga, conlleva una “obligación histórica” de ser campeones. Bajo esta premisa, considera que la salida de Barcos podría ser un error estratégico en un año donde no hay margen de error.

Al ser consultado sobre si sus palabras desafiaban la autoridad del área deportiva liderada por Franco Navarro, quien ya había comunicado la decisión al jugador, Zúñiga utilizó una analogía política para dejar abierta la puerta a una marcha atrás que muchos de los hinchas también reclamaban, incluso desde la previa de este duelo.

“Mira, no hagamos un drama, el torneo recién terminó hoy para nosotros, es el momento recién de ponerse a pensar en qué decisiones se van a tomar. Estamos en el momento, como siempre lo he manifestado en el fútbol, como ocurre en los gabinetes ministeriales, siempre se revisan las cosas, no hay nada definitivo, y esto es una invocación, el fondo está manifestando, puesto que también nosotros tenemos el derecho de expresión”, indicó.

El directivo también destacó la unidad del grupo en momentos difíciles, resaltando la figura de Paolo Guerrero. Zúñiga valoró al ‘Depredador’ por mostrarse comprometido con todos sus compañeros, usándolo como ejemplo para pedir que se eviten los trascendidos y rumores que puedan desenfocar al equipo del objetivo principal.

“Quiero resaltar el nivel de solidaridad de Paolo Guerrero quien ha manifestado esta solidaridad con todos los miembros del equipo sin exclusión alguna. Entonces tenemos que evitar trascendidos, tenemos que evitar rumores y concentrarnos y no desenfocarnos ahora que viene el dos mil veintiséis con una obligación de ser campeones, pase lo que pase”, agregó.

Alianza Lima cayó en penales ante Sporting Cristal (Giancarlo Ávila).

Pese a su firmeza, Zúñiga reiteró su respeto por la autonomía de las gerencias deportivas del club, asegurando que no busca inmiscuirse en sus funciones diarias. Sin embargo, habló desde su posición de hincha y socio, sintiendo que la trayectoria de Barcos “habla por sí sola” y que su caso amerita una reflexión tanto de fondo como de forma, algo que la hinchada reclama.

La revisión solicitada no se limitaría solo a la plantilla de jugadores, sino a toda la estructura, dado que no se logró el objetivo de Perú 2. “Todo, todo tiene que revisarse... como siempre, reitero, hay que revisar, hay que analizar, verlo con moderación”, afirmó.

Sin embargo, recalcó la gravedad del momento: “Yo he de respetar la decisión que tomen los responsables, pero tienen que asumirlo con mucha responsabilidad, porque reitero, este es un año histórico para el Club Alianza Lima... y hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucha reflexión, y con bastante responsabilidad”, concluyó.

