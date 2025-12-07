Ha pasado poco más de un mes, desde que se habló sobre la renovación del contrato de Néstor Gorosito. El estratega ejerció cierta presión con sus constantes declaraciones sobre sentirse seguro al mando de Alianza Lima, lo que le sirvió para ser el foco de noticia, y que finalmente la dirigencia opté por renovarle una temporada más. Pero la lógica de que prime lo deportivo por encima de cualquier interés personal, habría llegado a su punto más alto tras la derrota frente a Sporting cristal en los playoffs del cupo a Copa Libertadores. Es así pues que el estrategia argentino tendría todo listo para volver a su país, sin pena ni gloria.

Las últimas horas han sido vitales para que Alianza Lima tome una decisión respecto a lo que va a ser el inicio de su temporada 2026. Estas caídas en los últimos meses y el regreso a ser Perú 4 por segundo año consecutivo termina siendo el balance de un ciclo que, empezó ilusionando al hincha pero que fue decayendo con el paso del tiempo.

Es por eso que el cuadro ‘blanquiazul’ en un afán de saldar parte de la deuda que tiene con sus aficionados, tomó una radical decisión que quizá muchos esperaban pero que se consideraba difícil en cuanto al tema documental. Sin embargo lo que ahora se ha logrado abriría la puerta para otros personajes.

Y es que después de haberse dejado empatar por Sporting Cristal, rápidamente se pensó en lo que será el inicio de una pretemporada que empieza este próximo 18 de diciembre, según pudo conocer Depor. Esta vez dichas semanas de trabajo no serán lideradas por Néstor Gorosito, pues fue Alianza Lima ahora quien ejerció presión para que el técnico deje su cargo.

Pero la incógnita ahora es ¿Cómo ‘Pipo’ dejará de ser entrenador de los ‘íntimos’, si no hace mucho renovó su contrato?. La respuesta que este medio recibió es que, desde la previa de este partido o incluso antes de los play-offs ya se había estipulado que, sea cual sea el resultado, la continuidad del técnico argentino se pondría en discusión

Es así que esta derrota solo aceleró dicho proceso. Este acuerdo al que llegaron en la previa -porque fue un trato aceptado por las dos partes- terminó en una rescisión del contrato que recientemente se había firmado. Sin que el club tenga que pagar algún tipo de penalidad por incumplimiento del mismo, Gorosito termina una campaña que fue de más a menos, hasta llegar al punto de ser eliminado en manos de uno de sus clásicos rivales.

Alianza Lima cayó eliminado frente a Cristal. (Foto: GEC)

¿Qué pasara ahora con el plantel?

Ahora, sin el factor Gorosito en la ecuación, serán Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo los que tendrán la carta de evaluación en mano para decidir quiénes se quedan y quiénes se van. Así como también de elegir a los nuevos nombres que se meterán a la historias de Alianza Lima.

Pero la tarea más importante, es que tienen apenas 10 días para encontrar al cerebro ideal que comience en planificar su participación en la primera fase de la Copa Libertadores, esperando conocer al rival que le toque y que se una rápidamente a un grupo que viene teniendo problemas en cuanto a su integración también.

