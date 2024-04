Empezar la fase de grupos de la Copa Libertadores sin derrotas es un envión anímico para Universitario de Deportes y Alianza Lima. El cuadro merengue derrotó 2-1 a Liga de Quito en el Monumental; mientras que el conjunto blanquiazul igualó 1-1 contra Fluminense, el vigente campeón de América, en Matute la semana pasada. Ambos resultados son un punto de inicio saludable en el certamen continental, teniendo en cuenta que casi nunca nos va bien, pero lo más importante es sostener ese rendimiento en el proceso y acercarse a una posible clasificación a octavos de final. Por lo visto hasta ahora en el campo y el presente que merengues y ‘grones’ atraviesan, hay motivos para creer en la épica cuando les toque enfrentarse a Junior y Cerro Porteño, en Barranquilla y Asunción, respectivamente. ¿Por qué?

¿Qué mejoró en Alianza Lima tras el receso?

El momento más crítico que pasó Alianza Lima con Alejandro Restrepo fueron esas tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. Los blanquiazules cayeron ante ADT, Sporting Cristal y Cienciano de manera seguida, generando cierto temblor en la interna del equipo y poniendo en duda la continuidad del técnico colombiano en el cargo. Para calmar las aguas, jugadores experimentados como Adrián Arregui, Carlos Zambrano y Sebastián Rodríguez respaldaron públicamente al entrenador y a partir de allí empezó otra historia, que también coincidió con el receso del campeonato por la fecha FIFA de marzo.

Ese lapso parece haber sido la cura, porque Alianza Lima volvió con otro semblante a las canchas. Incluyendo el amistoso contra Blooming, los íntimos enlazaron cuatro partidos sin perder entre Liga 1 y Copa Libertadores, con tres triunfos y un empate. Asimismo, anotaron ocho goles y solo recibieron uno. Ese registro es un indicador del buen presente blanquiazul; sin embargo, más allá de los números, está el progreso futbolístico del equipo: ahora muestra una solidez defensiva constante, hay mejores rendimientos individuales y mayor confianza para encarar los compromisos.

Alianza Lima empató 1-1 con Fluminense por Copa Libertadores. (Foto: AFP)

En primer lugar, Restrepo parece haber encontrado el equilibrio en su línea del fondo con Carlos Zambrano, Jiovany Ramos y Renzo Garcés. Esa sociedad funciona bien, porque posee salida limpia y orden táctico al momento de defender. Contra Fluminense, por ejemplo, hizo un partido correcto hasta el minuto 72, cuando llegó el gol en contra de Marquinhos; pero en líneas generales al cuadro íntimo le generaron poco, cubrió acertadamente los espacios y estuvo cerca de redondear un partido casi perfecto.

Por otro lado, existe una mejora en los rendimientos individuales de algunos futbolistas. Juan Pablo Freytes, Sebastián Rodríguez, Marco Huamán y Kevin Serna tuvieron un partido destacado ante Fluminense e intentarán mejorar frente a Cerro Porteño esa última performance. Cada uno cumplió desde lo táctico, realizando la tarea que Restrepo les encomendó y tratando de empujar al equipo hacia adelante. Pero Alianza Lima necesita de todos si quiere competir. Cecilio Waterman tiene la oportunidad de reivindicarse en Asunción. Lo mismo con Hernán Barcos, cuyo gol en Copa Libertadores con camiseta blanquiazul todavía le es esquivo. Y también es una ocasión perfecta para ver en acción a este nivel a Cristian Neira y Jeriel De Santis, quienes no sumaron minutos en el debut.

Y lo más importante es la confianza. La buena racha ayuda en lo emocional, fortalece el ánimo y genera buen ambiente antes de cada partido . En el recuerdo reciente está el triunfo por 2-1 sobre Libertad en Asunción, el año pasado, lo que ayuda en la motivación y en la forma de encarar el choque frente a Cerro Porteño. Paraguay es una plaza conocida y este plantel necesita dar el golpe de autoridad que no pudo contra Fluminense. El equipo sabe que tiene los argumentos para competir, pero necesita acompañarlo con los resultados. El ‘Ciclón’ viene de caer con Colo Colo (1-0) en la Libertadores y vencer a Sportivo Trinidense (3-1) en la liga nacional; mientras que Alianza Lima no pierde desde hace cuatro partidos.

Kevin Serna fue elegido el mejor jugador de Alianza Lima en el partido contra Fluminense por Copa Libertadores. Foto: Jesús Saucedo/ @photo.gec

Universitario y el golpe de autoridad

A diferencia de Alianza Lima, Universitario dio el golpe de autoridad necesario en la Copa Libertadores tras vencer 2-1 a Liga de Quito en el Monumental. Esa victoria no solo es significativa por los puntos, también representa un plus desde lo futbolístico y lo anímico por la manera en que sucedió. Para nadie era un secreto que el equipo de Fabián Bustos no llegaba al partido como favorito; pero conforme el juego fue desarrollándose, la balanza se inclinó a favor de los cremas, quienes finalmente lograron la victoria. Superar al último campeón de la Copa Sudamericana adquiere una relevancia mayor que debe ser sostenida en el tiempo, con un triunfo fuera de casa frente a Junior de Barranquilla.

Lo que ilusiona de la ‘U’ es la constancia en el rendimiento colectivo. Los merengues tienen esa capacidad para sacar buenos resultados más allá de la forma del juego y los altibajos en el rendimiento de algunos futbolistas. Su última presentación fue ante Alianza Atlético en el Monumental y, si bien el equipo no convenció en el campo, supo abrirse paso entre las dificultades para firmar tres puntos más en el Torneo Apertura. Es verdad que hubo algunas variantes, pero la propuesta y el mensaje del entrenador es el mismo, lo que confirma que todos están en sintonía con los objetivos del club.

Esta nueva versión de la ‘U’ mantiene la base del año pasado y se ha construido de atrás hacia adelante. La línea de tres defensores marca la pauta, porque es una sociedad cohesionada que conoce cada detalle del sistema y los movimientos. Si bien Matías Di Benedetto no jugará ante Junior, Marco Saravia entra bien cada vez que es requerido. A partir de allí, se potenciaron las bandas con Andy Polo y Segundo Portocarrero, que serán importantes para llevar peligro al arco contrario. De igual manera el papel de Rodrigo Ureña como el pulmón del mediocampo es clave; y lo mismo con el ‘Tunche’ Rivera en ataque, cuyo doblete ante Liga de Quito y sus ganas por seguir destacando con camiseta crema contagia al resto del equipo. Por eso dicen que lo mejor de la ‘U’ es su colectivo.

Universitario ya demostró lo que puede hacer en la Copa Libertadores. Dio el golpe de autoridad contra Liga de Quito, pero el resto está en revalidarlo ante Junior en Barranquilla . La última vez que los cremas visitaron al cuadro colombiano por este certamen fue en 2001, cuando empataron 1-1. Nunca le han podido ganar en cuatro enfrentamientos; no obstante, hay razones para creer en la épica. Esta ‘U’ llega sólida, invicta y motivada. Y depende de Bustos cómo encarar este juego para sacar un buen resultado fuera de casa.

El 'Tunche' Rivera anotó un doblete con Universitario en el triunfo sobre Liga de Quito. El delantero volverá a comandar el ataque ante Junior por Copa Libertadores. | Foto: AFP





