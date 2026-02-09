En la antesala de un partido decisivo por la Copa Libertadores, el plantel de 2 de Mayo no solo tuvo que enfocarse en lo futbolístico, sino también en un problema inesperado durante su traslado a Lima. Cuando todo estaba previsto para un viaje normal, el equipo paraguayo sufrió un contratiempo en plena carretera. La situación generó demoras, incomodidad y un cambio de planes en medio del trayecto. Todo ocurrió a pocas horas del encuentro ante Alianza Lima. El episodio rápidamente se conoció a través de medios y declaraciones. Y terminó sumándose como un factor extra en la previa del duelo entre paraguayos e íntimos.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Expresidente de la CONAR sobre la polémica en el Universitario vs. Cusco FC: “No es penal”
- Kevin Ortega será sancionado por error ante Universitario: presidente de la CONAR dio los detalles
- Fulminante carta de Universitario a la CONAR: piden audios del VAR y sanción para Kevin Ortega
- 2 de Mayo entre ceja y ceja: Pablo Guede reveló la clave para que Alianza Lima remonte la llave
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones