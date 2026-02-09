Plantel de 2 de Mayo quedó varado en plena carretera rumbo a Lima | Video: Rock&Pop
Plantel de 2 de Mayo quedó varado en plena carretera rumbo a Lima | Video: Rock&Pop

En la antesala de un partido decisivo por la Copa Libertadores, el plantel de 2 de Mayo no solo tuvo que enfocarse en lo futbolístico, sino también en un problema inesperado durante su traslado a Lima. Cuando todo estaba previsto para un viaje normal, el equipo paraguayo sufrió un contratiempo en plena carretera. La situación generó demoras, incomodidad y un cambio de planes en medio del trayecto. Todo ocurrió a pocas horas del encuentro ante Alianza Lima. El episodio rápidamente se conoció a través de medios y declaraciones. Y terminó sumándose como un factor extra en la previa del duelo entre paraguayos e íntimos.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS