Lo que parecía que iba a ser un trámite sencillo y sin muchos aspavientos para Alianza Lima, terminó siendo un partido complejo y en donde por ciertos pasajes quedó en evidencia la desesperación del equipo. Comerciantes Unidos llegó al Estadio Alejandro Villanueva con la consigna de complicarle la tarea a los íntimos y por ratos lo consiguió –especialmente con el 1-1 parcial–, no tanto desde la propuesta, pero sí desde la poca calma que provocaron en los jugadores blanquiazules.

Tras el pitazo y ya con el 2-1 consumado, Pablo Guede charló con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el terreno de juego. Según su óptica, pese a la poca efectividad que mostraron sus hombres en ofensiva, valoró el hecho de haber generado varias situaciones de peligro. Para él, ese es el camino que debe seguir su equipo para consolidar su propuesta.

“Me preocuparía si no generaríamos oportunidades, es cierto que después hay que meterlas, pero eso a veces pasa. Tenemos que seguir generando más, hoy (ayer) generamos 11 por ahí y hoy metimos dos, tenemos que que generar más para anotar más”, manifestó en conferencia de prensa.

Para Pablo Guede, lo que hizo Alianza Lima en el primer tiempo estuvo más cerca de lo que él espera como propuesta futbolística en todos los campos: ir hacia adelante, proponer, ser protagonista y no dejar de atacar. Aunque en el complemento se jugó poco por lo cortado que fue el trámite, reconoció que también pudo sacar conclusiones positivas.

“El primer tiempo me gustó muchísimo porque me sentí muy identificado con lo que yo siento en el fútbol, que es ser protagonista, recuperar muy rápido, ahogar al rival. El poco tiempo que se jugó en el segundo tiempo, generamos situaciones de gol”, agregó.

Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima por tofo el 2026. (Foto: GEC)

Al ser consultado sobre el porcentaje en el que está su idea de juego, el argentino afirmó: “En un 50 % de lo que uno pretende, pero seguimos sumando cositas. Lo que es estrategia de pelota parada, estamos bien. El partido de hoy no era fácil, ellos salieron con un 5-3-2 para sacarnos”.

Por último, Guede hizo hincapié en cuál será la clave para que puedan voltear la llave frente a 2 de Mayo en Matute y clasificar a la Fase 2 de la Copa Libertadores, donde Sporting Cristal espera por su rival. Para el entrenador de 51 años será clave la paciencia que tenga su equipo para no caer en la desesperación si el gol no llega rápido, además de la calma que deberán tener para defenderse con la pelota y no regalarle la posesión al rival.

“No podemos dejar ser nosotros mismos, como nos pasó hoy en los últimos cinco minutos. Tenemos que defendernos con la pelota. Lo más importante es la paciencia, el partido del miércoles requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde, porque eso llevará a equivocarte, tenemos dos días para trabajarlo y creo lo haremos bien” aseveró.

Alianza Lima venció por 2-1 a Comerciantes Unidos con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a 2 de Mayo, en el compromiso correspondiente a la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 11 de febrero las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

