Se acabó la espera y el calendario ya está marcado en rojo para todo el pueblo victoriano. El sueño continental de Alianza Lima se pone en marcha una vez más desde la casilla de salida más exigente: la Fase 1 de la Copa Libertadores. Tras definirse su suerte en el sorteo de la Conmebol, el cuadro ‘blanquiazul’ ya tiene la hoja de ruta confirmada para enfrentar su primer gran desafío internacional del 2026. Con la ilusión intacta de repetir la histórica campaña del año pasado, los íntimos se preparan para un debut a todo o nada donde no existe margen de error, y aquí te traemos la guía completa para que no te pierdas ni un minuto de este estreno copero.

El cuadro peruano de Alianza Lima llegó a estas instancias en un proceso distinto al de la temporada anterior, pues para este 2025 termina quedando como Perú 4 al quedar en la cuarta casilla de la Tabla Acumulada, pero el sabor amargo se volvió a repetir en esta instancia final pero de manera distinta.

Y es que la clasificación de los cupos a la Copa Libertadores, salvo por el equipo campeón que terminó como Perú 1, se dio esta vez por una serie de play-offs, en donde el cuadro ‘blanquiazul’ se enfrentó en una primera llave a Sporting Cristal. Si bien, en el partido de ida terminaron igualados, la pesadilla se dio en la vuelta.

En Matute, el cuadro ‘íntimo’ comenzó ganando por un 3-1 pero en el segundo tiempo el cuadro ‘rimense’ lo empató y en la tanda de penales se quedó con la chance de llegar a la final. Ahora, con Pablo Guede al mando, buscará superar las primeras fases del torneo para llegar hasta la etapa de los Grupos.

La historia de 2 de Mayo, por su parte, es un tanto curiosa, pues tuvo que recorrer un camino inusual para llegar a esta etapa. En apenas este 2025 volvió a jugar la primera división del fútbol paraguayo, teniendo la oportunidad de disputar también la Copa Paraguay donde llegó hasta la final.

Ganando el título podría haber asegura el cupo a la Libertadores, pero quedó subcampeón. Sin embargo, el destino le dio otra oportunidad cuando General Caballero JLM -equipo que se llevó el trofeo de dicho título- descendió a Segunda División, por lo que no pudo competir en ningún torneo internacional.

Duelo confirmado:

Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima vs 2 de Mayo: horarios del partido

El partido Alianza Lima vs 2 de Mayo aún no tiene una fecha confirmada de manera oficial, pero si se sabe que el partido de ida se estará jugando en la semana del 4 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se disputarán una semana después; es decir, en la semana del 11 de febrero.

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El choque entre Alianza Lima vs 2 de Mayo será transmitido en ESPN en todo el territorio latinoamericano, señal disponible en las señales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Además de su versión de streaming por Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

TE PUEDE INTERESAR