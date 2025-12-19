Universitario de Deportes quiere darle total libertad a Javier Rabanal para elegir a los refuerzos de cara a la temporada 2026. El español llegará a Lima a comienzos de la próxima semana y pronto será anunciado como el nuevo entrenador del tricampeón peruano, que tiene como meta ir por el ansiado ‘tetra’, nunca antes visto en el fútbol peruano, y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Para ello, al nombre del delantero Michael Hoyos, experimentado atacante de último paso por Independiente del Valle de Ecuador, ahora se sumó otro futbolista a la lista también del exequipo del nuevo DT crema.

Uno de los nombres que ha comenzado a tomar fuerza en las últimas horas es el de Emerson Pata, futbolista que estaría en la órbita crema por expreso pedido del nuevo entrenador Javier Rabanal. El técnico, recientemente anunciado, ya empezó a trasladar a la directiva su visión deportiva y los perfiles que considera prioritarios para reforzar al equipo. En ese sentido, el extremo derecho de 21 años podría aportar desequilibrio y frescura a la banda derecha, y ser una buena alternativa a Andy Polo, uno de los capitanes del equipo.

Pata es un jugador que Rabanal conoce bien por su recorrido reciente y encaja en la idea que el estratega pretende implantar en Universitario de Deportes. Su capacidad para desempeñarse por las bandas, pues también puede jugar por izquierda, lo convierte en un jugador versátil. Debutó en 2024 en IDV, luego de jugar en la filial en la Serie B de Ecuador, y tuvo un breve paso en la temporada 2024/25 en Pacos Ferreira de Portugal, disputando Liga 2 y Copa Portugal.

Desde el área deportiva del cuadro crema, encabezada por Álvaro Barco, comenzaron las conversaciones con el futbolista que culmina contrato con IDV en unos días, y podría convertirse en el primer refuerzo merengue de cara a la temporada 2026. Universitario busca refuerzos que no solo eleven el nivel competitivo, sino que también se adapten rápidamente a la exigencia de un club grande, algo que Rabanal considera fundamental en este inicio de proceso.

Emerson Pata debutó el año pasado en Independiente del Valle. (Foto: Getty Images)

En el entorno del jugador ven con buenos ojos este posible salto a Universitario pues sería una oportunidad importante para su carrera y con un entrenador que lo conoce a detalle. Pata ha mostrado buenas condiciones en sus últimas dos temporadas y su nombre ya había sido pretendido por otros clubes de la Serie A de Ecuador, quienes habían solicitado su préstamo antes de que el futbolista emigre a Portugal.

La próxima semana puede ser clave en cuanto a los primeros nombres de Universitario versión 2026, pues hasta ahora el club no ha confirmado ningún fichaje y solo ha anunciado la presentación del plantel para el sábado 24 de enero, en la ansiada ‘Noche Crema’, ante Universidad de Chile. Eso sí, el club ha tenido algunas bajas, no solo por la salida de Jorge Fossati, sino por la partida de Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez.

Sin embargo, con la llegada del nuevo técnico Javier Rabanal se podrían sumar dos futbolistas del flamante campeón ecuatoriano Independiente del Valle, como Michael Hoyos y Emerson Pata. Además, no se descarta que el español sume algún otro futbolista de IDV a su lista de refuerzos, o en todo caso de la liga ecuatoriana, donde viene de alcanzar el éxito por encima de LDU, Barcelona y otros elencos grandes del país vecino.

Por ahora, el posible fichaje de Emerson Pata se mantiene como una de las primeras señales del sello que Javier Rabanal quiere imprimir en Universitario. Mientras el club avanza en la planificación de la temporada, el nombre del extremo aparece en el radar como una opción que podría transformarse en uno de los primeros refuerzos de la nueva era crema.

Javier Rabanal sería anunciado este lunes como nuevo DT de Universitario de Deportes para el 2026. (Foto: AFP)

