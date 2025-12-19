Pablo Bengoechea volverá a ponerse el buzo de entrenador para conducir un nuevo proyecto deportivo en el Perú, donde ya trabajó, tuvo éxito y una reconocida trayectoria, sobre todo en Alianza Lima. El también exentrenador de la Selección Peruana, y que viene de ser gerente deportivo de Peñarol, llegó a un acuerdo para ser el DT de Comerciantes FC de Iquitos, que por segundo año consecutivo se quedó a puertas de lograr el ascenso a la Liga 1. Es decir, con el ‘Profesor’ buscará por fin el título en la Liga 2.

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano para dirigir en la Liga 2, en un movimiento que ha sorprendido este mercado de pases, según adelantó el periodista Gustavo Peralta. El entrenador uruguayo, recordado por su exitoso paso por Alianza Lima, donde consiguió el título nacional en 2017 y dejó el club en 2019. Luego, el ‘Profesor’ fue gerente deportivo de Peñarol desde diciembre de 2020 hasta fines de 2023, siendo recordado en el ‘Carbonero’ y llegando a ser considerado uno de los ídolos del histórico equipo uruguayo.

La llegada de Bengoechea a la ‘Fuerza Emprendedora’ de Iquitos se da tras una pausa de varios años sin dirigir, periodo en el que el técnico evaluó diversas propuestas. El uruguayo tuvo algunas ofertas de clubes de Liga 1 en los últimos años, entre ellas César Vallejo y ADT, y ahora aceptó el desafío del proyecto de Comerciantes FC, que tiene como objetivo principal lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano.

Son dos temporadas en la que el cuadro loretano se quedó a punto de ascender a Liga 1: en 2024, perdió por penales ante Juan Pablo II de Chongoyape, que obtuvo el boleto a Primera División, y en el 2025 cayó ante la Universidad César Vallejo, también en la definición desde los doce pasos, en los play-offs de ascenso. Por ello, con Bengoechea espera que a la tercera sea la vencida.

Comerciantes FC se quedó a puertas de ascender a Liga 1. (Foto: Liga 2)

En la última temporada, Comerciantes FC tuvo futbolistas de experiencia en su plantel como Marcio Valverde, Paolo Hurtado y el uruguayo Maximiliano Lemos, exAlianza Lima. Los dos primeros no continuarán en el plantel, que busca ahora definir con Bengoechea los fichajes y armar un plantel competitivo para lograr de una vez por todas el ascenso a la Liga 1 2027.

El ‘Profesor’ suma un recorrido más en su paso por el fútbol peruano: además del título con Alianza Lima, también tuvo roles como asistente técnico de la Selección Peruana, e incluso como entrenador interino tras la salida de Sergio Markarián. Su vasta experiencia tanto en clubes como a nivel internacional será clave para afrontar una Liga 2 cada vez más competitiva.

La afición de Iquitos y los seguidores de la ‘Fuerza Emprendedora’ esperan recibir con los brazos abiertos a su nuevo entrenador, pues la presencia de un técnico de renombre como Bengoechea ilusiona el proyecto selvático. Además, no se descarta que pueda sumar algunos futbolistas que dirigió en su paso por Alianza Lima o la Bicolor, sobre todo de experiencia para guiar a los más jóvenes del plantel.

Con la confirmación de su contratación, Comerciantes FC comienza a planificar la temporada 2026 con miras a consolidar un plantel competitivo y adaptado a la filosofía del técnico charrúa. Ahora resta ver cómo se integrará el ‘Profesor’ a la realidad deportiva de la Liga 2 y qué impacto tendrá su regreso al Perú en su segunda etapa como entrenador en el país.

Pablo Bengoechea volverá a dirigir luego de seis años. (Foto: Liga 1)

