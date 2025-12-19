Luego del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores, el Sportivo 2 de Mayo de Paraguay ya conoce a su rival en la Fase 1: Alianza Lima. En el papel, el favorito para avanzar de ronda y que viene con un gran antecedente de llegar a fase de grupos y superar tres rondas –lo hizo en 2025 tras eliminar a Nacional de Paraguay, Boca Juniors y Deportes Iquique– es el cuadro aliancista, que hoy dirige Pablo Guede. Sin embargo, el modesto cuadro paraguayo sueña en grande y quiere dar el batacazo a nivel continental, aún dentro de las limitaciones de presupuesto y calidad de plantel.

Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo y que debutará en 2026 como DT principal a sus 41 años, habló en medios paraguayos luego del sorteo. “Era uno de los rivales que sabíamos que podían tocar, es un lindo rival, un histórico de la Copa, de Perú. Imagínate llevar ese rival a Pedro Juan, va a ser una atracción total”, consideró el exfutbolista y seleccionado de la ‘Albirroja’ en las Eliminatorias al Mundial 2010 en Fútbol a lo Grande.

De hecho, el propio Ledesma comparó la grandeza de Alianza Lima con la de los equipos grandes de Paraguay. “Yo siempre le digo a los jugadores que es como jugar contra Olimpia, contra Cerro Porteño, es un grande de Perú. Estamos acostumbrados (a jugar con grandes), no tenemos nada que temer. La responsabilidad de pasar de fase es de Alianza Lima, eso está claro”, aseguró el entrenador.

“Cuando clasificas a un torneo tan importante como la Copa todos los rivales se preparan, así que todos lo harán para lo mismo que nosotros. Evitar a los argentinos y brasileños creo que es lo mejor que te puede pasar, pero los partidos hay que jugarlos. Son equipos que están acostumbrados a jugar Copa”, aseguró Ledesma, quien dejó en claro su respeto por el cuadro blanquiazul.

Sportivo 2 de Mayo tuvo un 2025 histórico al conseguir por primera vez en su historia la clasificación a la Copa Libertadores 2026. El club de Pedro Juan Caballero, uno de los más modestos de la liga paraguaya, se metió entre los grandes a nivel continental gracias a su actuación sobresaliente en la Copa Paraguay 2025, el certamen de eliminación directa que da un cupo al máximo torneo de clubes de Sudamérica.

El camino de 2 de Mayo en esta edición de la Copa Paraguay fue sorpresivo. En semifinales, el equipo en ese entonces dirigido por Felipe Giménez superó por 1-0 a Guaraní y avanzó a la gran final, donde aseguró su presencia continental debido a una particularidad del reglamento: su rival en la definición, General Caballero, descendido de categoría, no quedó habilitado para disputar la Copa Libertadores por descender, lo que otorgó automáticamente a 2 de Mayo el boleto a la Copa.

Aunque en la final de la Copa Paraguay el club pedrojuanino cayó frente a General Caballero, el resultado no mermó la trascendencia del logro. El simple hecho de llegar a la definición y beneficiarse del contexto reglamentario colocó a 2 de Mayo como uno de los representantes de Paraguay en la edición 2026 de la Copa Libertadores, un hito sin precedentes para la institución. Con más de 90 años de historia, el ‘Gallo’ jugará por primera vez este torneo.

Ahora, con la mirada puesta en la competición continental, la dirigencia y el plantel de 2 de Mayo trabajan en la planificación de su participación internacional. En el camino aparecen rivales como Alianza Lima, Sporting Cristal, Huachipato o Carabobo, todos con mayor experiencia continental. “El objetivo es llegar a fase de grupos”, declaró Eduardo Ledesma apenas fue anunciado como nuevo entrenador del ‘Gallo’. La tarea es sumamente complicada, aunque todo puede pasar.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y horarios del partido

Alianza Lima comenzará siendo visitante frente a 2 de Mayo. La ida se disputará el miércoles 4 de febrero desde las 7:30 P.M. (hora peruana) con dos horas más en tierras paraguayas. Mientras que, el partido de vuelta se disputará una semana después; es decir, el miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 7:30 P.M. (horario peruano).

¿Dónde ver Alianza Lima vs 2 de Mayo?

Los choques entre Alianza Lima vs 2 de Mayo serán transmitidos por la señal de ESPN en todo el territorio latinoamericano, señal disponible en las señales de Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, entre otros. Además de su versión de streaming por Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





