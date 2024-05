El partido comenzó como Alejandro Restrepo quería, asfixiando al rival, no dejándolo jugar y teniendo más de una oportunidad para abrir el marcador. Sin embargo, la poca efectividad de sus delanteros, en especial de Jeriel De Santis, quien se falló dos ocasiones, pesaron y mucho. Y en la primera llegada al arco de Cerro, Juan Iturbe le ganó a su marca y cabeceó sin problemas para poner el 1-0 y silenciar el estadio.

Los íntimos sintieron el golpe del 1-0 en contra, no encontraron la brújula y el descanso parecía la mejor alternativa para reformular todo. No obstante, en el segundo tiempo, Cerro con mucho oficio, enfrió las acciones, se replegó en su campo y defendió su resultado a más no poder. Y cuando parecía que no había forma de batir al arquero Jean, un tiro libre de Rodríguez alcanzó la cabeza de Barcos para el 1-1 a los 80′, que en lo anímico significa mucho, pero en números puede ser poco.

EL UNO X UNO DE ALIANZA LIMA VS. CERRO PORTEÑO

Ángelo Campos (7): El arquero íntimo tuvo una aceptable actuación ante Cerro Porteño. En la jugada del gol, poco pudo hacer para evitar su caída y tuvo cuatro paradas durante el partido.

Jiovany Ramos (6): El panameño estuvo fino en algunas jugadas y de malas en otras. No estuvo del todo preciso en los centros, pero sí tuvo buenos cierres en su zona.

Carlos Zambrano (6): El 'Kaiser' tuvo problemas en el mano a mano, pero siempre salió fuerte a los cruces. Si bien no estuvo del todo preciso, le puso pierna fuerte a cada pelota dividida, y para fortuna del central no recibió amarilla.

Renzo Garcés (7): El charapa fue el más correcto de los tres de al fondo, cerrando su zona y siendo una alternativa en ataque por medio del juego aéreo.

Kevin Serna (8): El extremo fue el jugador más desequilibrante de Alianza, siempre pidió la pelota y encaró a su marcador. Si bien apareció en la foto del gol de Cerro, al no tapar a Iturbe, corrió todas.

Sebastián Rodríguez (8): El 'Bigote' fue el 'cerebro' del elenco íntimo, tomó los hilos de la conducción del balón y fue clave en el gol de Barcos al asistir con su tiro libre, además estuvo preciso en la recuperación del esférico.

Catriel Cabellos (6): El volante de ascendencia peruana no jugó su mejor partido, le costó tener el balón, asociarse y desdoblarse para pisar el área rival. Solo jugó 55′, luego fue cambiado por Zanelatto.

Cristian Neira (5): El 'Rusito' fue otro de los más bajos del cuadro de Restrepo, nunca apareció, la marca lo absorbió y con el 1-0 abajo tampoco pidió la pelota en esos momentos de incertidumbres. Tras el descanso fue cambiado por Costa.

Juan Pablo Freytes (7): El argentino fue de menos a más en el partido. Le costó al inicio como carrilero izquierdo, pero poco a poco se fue soltando; cuando Restrepo lo mandó como defensa, también cumplió.

Jeriel De Santis (4): El joven delantero volvió a tener un partido muy por debajo de nivel, fallándose hasta dos jugadas de remate, tuvo malas decisiones con el balón y sufrió de espaldas al arco.

Hernán Barcos (8): El 'Pirata' fue el salvador del partido al marcar el gol del empate, y su primer tanto con los íntimos en Libertadores. Fue uno de los más participativos, buscando asociarse y premio al esfuerzo encontró el tanto de cabeza tras asistencia de Rodríguez.

Gabriel Costa (6): El 'Gabi' entró en el segundo tiempo en reemplazo de Neira para intentar tener más fútbol, pero Costa no se acopló del todo al juego.

Franco Zanelatto (6): El extremo entró a los 10′ del complemento por Cabellos y se pegó a la banda como carrilero por izquierda, tampoco fue una variante acertada y se ganó una tarjeta amarilla ingenuamente sobre el final.

Adrián Arregui (6): El argentino entró tambíen a los 55′ por Ramos para darle más pierna fuerte y fricción al mediocampo. Su presencia liberó en marca a 'Bigote' Rodríguez para darle mayor distribución de balón.

Jhamir D'Arrigo (7): El exjugador de Melgar fue el cambio más revulsivo de Restrepo, por la banda aprovechó su velocidad y fue una alternativa en ataque hasta el final.





