Este martes, Always Ready recibirá a Sporting Cristal en el Estadio Municipal de El Alto, a más de 4 mil m.s.n.m., para el duelo de ida de la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores 2024. El cuadro boliviano llega con pocos minutos de rodaje frente a los rimenses (solo tienen un duelo oficial en la temporada); sin embargo, para el estratega Óscar Villegas esto no será un impedimento, pues han estudiado al equipo de Enderson Moreira, en especial, a Martín Cauteruccio, a quien no le permitirán que sume más goles a su repertorio.

Así lo dio a conocer el DT en una entrevista en la previa a los medios bolivianos, donde manifestó que tienen claro el nivel con el que llega el elenco celeste, el cual ahora mismo se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 10 puntos (tres victorias y un empate) y 15 goles a favor (10 de ellos marcados por el delantero uruguayo), en lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

“Sabemos lo que tiene Sporting Cristal, sabemos que empezaron a trabajar el 5 de diciembre, que tiene ya muchos partidos, tanto de liga como amistosos en su pretemporada, y que llega bien, con muchos puntos en su liga local, también con un goleador, que es Martín Cauteruccio, que viene marcando un promedio de 2.5 a 3 goles por partido y que obviamente es de mucho cuidado”, señaló.

No obstante, recalcó que “nosotros también vamos a llegar bien, pese a los pocos partidos, pese a no haber conseguido los mejores resultados, pero que nos ha servido para que el rendimiento de este encuentro de mañana (hoy) sea el óptimo”. Eso sí, ratificó que no dejarán que el goleador rimense aumente su número de anotaciones en El Alto. ¿Habrá marca personal?

Sobre ello, Villegas fue tajante: “No va a haber marca personal para Cauteruccio. Sabemos que viene jugando bien, pero también lo hemos analizado bien, especialmente, su partido en la altura, en Cusco, donde empataron e identificamos las dificultades que asumen naturalmente al jugar en la altura, así que tenemos un parámetro, una referencia de lo que puede ser este plantel”.

Asimismo, precisó que ya tienen trazado el plan que efectuarán este martes, para que el resultado quede a favor de los locales. “Estamos tomando todas las previsiones para controlar el juego de ellos, también aprovechar situaciones que podamos encontrar en el rival y que nos sean accesibles”, indicó el estratega boliviano en conferencia de prensa.

Respecto a cómo llegan sus dirigidos, Villegas admitió tener “un plantel joven que ha sido reforzado con jugadores de experiencia, de mucho nivel y mucha jerarquía. Se van a saber complementar en este partido que es de muy alto riesgo. Sabemos de la capacidad de Sporting Cristal”.

Con este equilibrio, sumado a su localía, el técnico tiene previsto sumar un buen resultado este martes. “Hay mayor confianza en el campo de juego, vamos a ser fuertes aquí. Hemos venido trabajando fuerte y estamos contentos, porque es una cancha muy rápida y las características de Always se van apreciar en este tipo de campo”, comentó.

Finalmente, manifestó que esperar cerrar el duelo de ida a favor. “Estoy tranquilo y con deseos de que ya comience el partido de Copa y así demostrar que estamos bien. Antes de decir cualquier cosa, porque lo considero prematuro, en la cancha vamos a poder demostrar en qué nivel estamos, pero considero que tengo un buen plantel, uno sacrificado, rápido, que va a darse desde el primer minuto”, concluyó.

¿A qué hora juegan Always Ready vs. Sporting Cristal?

Sporting Cristal vs. Always Ready se ven las caeas EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN Deportes y Star Plus, por la segunda fase de la Copa Libertadores 2024. Este compromiso se encuentra programado para este martes 20 de febrero desde las 7:30 p.m. y se disputa en el Estadio Municipal de El Alto, en Bolivia. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.





