La Selección Peruana Sub-17 terminó su participación en el Sudamericano de la categoría con un balance muy negativo. El equipo dirigido por Renzo Revoredo quedó eliminado en la fase de grupos sin sumar puntos, ubicándose en el último lugar de su serie y firmando una de las campañas más flojas del torneo.

Durante el campeonato, la ‘bicolor’ enfrentó a selecciones como Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela. Sin embargo, no pudo competir de igual a igual y acumuló derrotas en todos sus partidos, cerrando su participación sin unidades y con una diferencia de goles muy desfavorable.

Este rendimiento preocupa especialmente en el trabajo de divisiones menores. A diferencia de otros torneos donde al menos logró sumar puntos o competir en algunos encuentros, esta vez el equipo nacional mostró muchas dificultades para sostener el ritmo del torneo.

Tras la eliminación, el propio Revoredo asumió la responsabilidad por el desempeño del equipo. El exfutbolista reconoció que no logró que el grupo respondiera en los momentos decisivos del campeonato.

“Al final el responsable soy yo, porque siento que no pude hacer que el equipo rinda a la hora de la hora, cuando valen los puntos para la liguilla”, señaló el entrenador luego del último encuentro disputado por el combinado nacional.

El técnico también expresó su preocupación por la diferencia competitiva con otras selecciones sudamericanas, señalando que el problema va más allá de un solo resultado o de un partido específico.

“Lo que más me preocupa es que no hemos competido, no solamente ahorita. La brecha se va haciendo más grande y tenemos que partir desde saber nuestra realidad”, comentó en su análisis del torneo.

Desde la Federación Peruana de Fútbol, el presidente Agustín Lozano ha defendido en otras ocasiones los procesos formativos, asegurando que el desarrollo de menores es un trabajo a largo plazo y que requiere continuidad en los proyectos.

Mientras tanto, el comando técnico deberá evaluar todo el proceso vivido en el Sudamericano para sacar conclusiones. La campaña dejó varias interrogantes sobre el futuro del fútbol juvenil peruano y la necesidad de reforzar la formación para reducir la brecha con el resto de selecciones del continente, sobre todo en un torneo que otorgaba 7 cupos al Mundial entre 10 selecciones participantes.

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