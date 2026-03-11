Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC serán los tres representantes del fútbol peruano en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El torneo continental entra en una de sus etapas más esperadas con el sorteo de la fase de grupos cada vez más cerca, donde los clubes clasificados conocerán el camino que deberán recorrer en la competencia.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 19 de marzo en la sede de la CONMEBOL ubicada en Luque. La ceremonia iniciará a las 6:00 p. m. (hora peruana) y definirá los ocho grupos del torneo continental.

En total serán 32 equipos los que participarán en la fase de grupos. Los clubes estarán distribuidos en cuatro bombos según el ranking de Conmebol, y cada grupo tendrá cuatro equipos que competirán por avanzar a los octavos de final del certamen.

Entre los representantes peruanos, Universitario aparece ubicado en el bombo 2, lo que significa que evitará enfrentarse con otros clubes de ese mismo bolillero. Sin embargo, podría medirse ante gigantes sudamericanos que se encuentran en el bombo 1.

Entre los posibles rivales del cuadro crema destacan equipos como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense o Independiente del Valle.

Por su parte, Cusco FC se ubica en el bombo 3, por lo que también podría enfrentarse a clubes importantes del continente. Entre sus posibles rivales aparecen equipos como Rosario Central, Junior de Barranquilla o Independiente Santa Fe, además de algunos gigantes brasileños o argentinos.

El caso de Sporting Cristal es distinto, ya que el cuadro rimense integra el bombo 4, lo que lo pone en riesgo de compartir grupo con algunos de los clubes más fuertes del torneo desde el inicio de la competencia.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 comenzará durante la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a los octavos de final, mientras que los terceros accederán a los playoffs de la Copa Sudamericana.

