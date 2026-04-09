Cusco FC se pronunció públicamente luego de la polémica derrota por 2-0 frente a Flamengo en su debut en la Copa Libertadores 2026. A través de un comunicado oficial, el club expresó su preocupación por las decisiones arbitrales que se registraron durante el encuentro disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto cusqueño señaló que los hechos ocurridos durante el partido generaron inquietud en la institución, por lo que decidieron elevar formalmente su reclamo a las autoridades del fútbol sudamericano. En ese sentido, confirmaron que ya trasladaron sus observaciones tanto a la Conmebol como a la Federación Peruana de Fútbol.

En el documento, el club indicó que busca mantener un diálogo constructivo con las entidades responsables del arbitraje. Además, remarcaron la importancia de fortalecer la confianza en el sistema arbitral del fútbol sudamericano tras las jugadas que desataron la controversia en Cusco.

Cusco FC también manifestó que respeta el trabajo de los árbitros y el sistema VAR, reconociendo la complejidad que implica tomar decisiones durante los partidos de alto nivel. Sin embargo, el club solicitó acceso a la información técnica relacionada con las jugadas revisadas durante el encuentro.

Cusco FC se pronuncia tras lo sucedido ante Flamengo en Copa Libertadores. (Foto: Cusco FC)

Entre las acciones que generaron mayor polémica se encuentra el gol anotado por Marlon Ruidías, que significaba el empate parcial para el cuadro imperial, pero que fue anulado tras una revisión del VAR por una supuesta posición adelantada en el inicio de la jugada.

Asimismo, otra de las decisiones cuestionadas fue una acción que pudo terminar en la expulsión de Gonzalo Plata por una fuerte falta, situación que finalmente no fue sancionada por el árbitro del encuentro. Estas jugadas provocaron reclamos tanto de los futbolistas como del cuerpo técnico del cuadro cusqueño.

Pese al resultado adverso, la institución reafirmó su compromiso de competir con orgullo en el torneo continental y de seguir representando al fútbol peruano en la Copa Libertadores. Además, insistieron en que esperan que los protocolos arbitrales se apliquen con el mismo rigor para todos los clubes.

Finalmente, Cusco FC agradeció el apoyo de sus hinchas por la masiva asistencia en el estadio durante el encuentro frente al vigente campeón del torneo. El club aseguró que continuará trabajando con la convicción de que el fútbol peruano merece respeto dentro del ámbito continental.

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