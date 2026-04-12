La legión peruana en el extranjero vivió una jornada de contrastes marcados durante este último fin de semana de actividad competitiva en las principales ligas europeas y americanas. Mientras algunos futbolistas nacionales lograron consolidarse como piezas fundamentales en sus esquemas y celebrar triunfos vitales, otros atraviesan momentos de muchísima incertidumbre debido a la falta de minutos o a la delicada situación de sus clubes en la tabla de posiciones. Desde la consolidación de Oliver Sonne y Joao Grimaldo en la exigente liga checa, hasta el angustiante presente que vive Gianluca Lapadula en el ascenso italiano, la actividad de nuestros compatriotas sigue siendo el foco de atención de cara a los próximos desafíos internacionales.

En la República Checa, el Sparta Praga reafirmó su gran momento con una victoria clave por 1-0 en su visita al Teplice. Tanto Oliver Sonne como Joao Grimaldo fueron elegidos como titulares por su entrenador, cumpliendo una labor destacada en un partido donde la escuadra visitante dominó las acciones desde el arranque a través de la tenencia del balón.

El premio a la insistencia llegó sobre los 40 minutos gracias a una excelente definición de Lukas Haraslin tras una habilitación de Sochurek. Con este resultado de 1-0, el equipo de los peruanos alcanzó las 60 unidades y se mantiene firme en la segunda posición del campeonato, acechando peligrosamente al líder del torneo.

Oliver Sonne lleva anotados tres goles con el Sparta Praga. (@acsparta_cz)

Por otro lado, la realidad en Italia es sumamente preocupante para Gianluca Lapadula y su equipo. El atacante nacional ingresó al inicio del segundo tiempo en el duelo del Spezia frente a Mantova, pero tuvo una actuación discreta y no pudo evitar la dura caída de su escuadra por 2-0 en condición de local.

Esta nueva derrota estira la mala racha del cuadro del “Bambino” a cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Actualmente, el Spezia se ubica en la penúltima posición de la Serie B con apenas 30 puntos, una situación crítica que los compromete seriamente con el descenso y genera mucha frustración en el delantero.

Gianluca Lapadula. (Foto: Getty Images)

Otros peruanos en el exterior

En otras latitudes, la suerte fue esquiva en cuanto a sumar minutos para los futbolistas más jóvenes de la legión. Tanto Kenji Cabrera en el Vancouver Whitecaps de la MLS como Felipe Chávez en el Colonia de Alemania se quedaron en el banco de suplentes, a pesar de que sus respectivos equipos consiguieron triunfos importantes.

En la segunda división de Portugal, Jean Pierre Rhyner sigue demostrando que es un líder indiscutible en la defensa del Vizela. El zaguero nacional fue titular, portó la cinta de capitán y disputó todo el encuentro en la ajustada derrota por 1-0 ante Feirense, manteniendo a su club en la lucha por el ascenso.

Esta jornada internacional deja conclusiones diversas para los jugadores peruanos que militan fuera de nuestras fronteras. Mientras algunos celebran la regularidad y el éxito colectivo en la cima de sus ligas, otros deberán redoblar esfuerzos para recuperar el protagonismo necesario y evitar desenlaces deportivos negativos al final de la temporada.

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