Quedan pocas horas para el partido entre Universitario de Deportes y Coquimbo Unido, por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Luego de llevarse un empate sin goles de su visita al Deportes Tolima, en la ‘U’ hay muchas expectativas para el duelo que se avecina frente al vigente campeón de Chile. Y es saben perfectamente que si quieren refrendar el punto que se llevaron de Ibagué, es esencial que sumen de a tres en casa.

En ese sentido, desde suelo chileno ya empezaron a palpitar lo que será este enfrentamiento en el Estadio Monumental. Coquimbo Unido, si bien tampoco perdió en la primera jornada, necesita ganar en Lima para recuperar los dos puntos que dejó en el camino ante Nacional de Uruguay. Eso sí, hay que remarcar que el cuadro dirigido por Hernán Caputto consiguió la igualdad en los minutos finales (1-1).

En ese sentido, la prensa de dicho dejó una importante advertencia a Universitario de cara a este encuentro, en referencia al plantel que tiene Coquimbo Unido para afrontar la presente temporada. El periodista Rodrigo Arellano señaló que, pese a que en la opinión pública se habla de una involución en el plantel de los ‘Piratas’ para este 2026, la realidad no es tan así.

“Se instaló la idea de que Coquimbo Unido se desarmó de cara a esta temporada. Para mí eso no existe. La realidad es que, como proyecto, ha ido manteniendo el plantel los últimos tres o cuatro años”, afirmó en una reciente entrevista con el programa Desmarcados.

Coquimbo Unido llega a este partido luego de empatar por 1-1 con Nacional de Uruguay. (Foto: Coquimbo Unido)

De esta manera, Arellano valoró las llegadas de Lucas Pratto y Guido Vadalá, quienes arribaron a Coquimbo Unido para reemplazar a Cecilio Waterman y Matías Palavecino, piezas que fueron importantes en la consecución del título del año pasado. Así pues, en el club chileno están seguros de las armas que tienen para afrontar esta Copa Libertadores.

“El club tiene un orden institucional que le ha permitido armar un plantel competitivo año tras año. Se fue Waterman, pero llegó Lucas Pratto. Se fue Palavecino, pero llegó Guido Vadalá, que es muy peligroso”, apuntó el mencionado periodista.

Aunque de momento solo registra dos goles, Pratto es una de las cartas importantes que tiene Coquimbo Unido para enfrentar a la ‘U’. Su experiencia puede ser fundamental en contextos de mucha presión, más jugando en una cancha como en el Estadio Monumental. Guido Vadalá es un caso diferente, pues jugó por última vez el pasado 29 de marzo ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga, pero desde entonces no suma minutos tras sufrir una lesión muscular.

Lucas Pratto llegó a Coquimbo Unido tras su paso por Sarmiento. (Coquimbo Unido)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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