El triunfo de Universitario ante Alianza Lima dejó más que tres puntos en el camino. También sirvió para que el técnico Javier Rabanal respalde el trabajo que viene realizando su equipo en la temporada. El estratega español analizó el rendimiento del plantel y aseguró que los resultados positivos ayudan a fortalecer la confianza del grupo, aunque remarcó que el camino seguirá siendo el mismo en cuanto a la forma de trabajar.

En ese sentido, el entrenador crema sostuvo que el plantel se mantiene firme en la idea futbolística que han venido desarrollando durante el campeonato. Para Rabanal, las victorias sirven como un impulso anímico importante para el grupo. “Bueno, al final los resultados siempre te dan un poquito más de confianza porque venimos trabajando de una manera, vamos a seguir trabajando igual”, comentó, destacando que el equipo mantiene convicción en su propuesta.

Rabanal también analizó lo ocurrido dentro del campo y destacó la actitud mostrada por sus jugadores durante el encuentro. De acuerdo con su lectura del partido, el equipo priorizó el juego ofensivo y buscó constantemente el arco rival. “Quisimos jugar más, perdimos menos tiempo, estuvimos más concentrados en hacer gol que en defender”, sostuvo el técnico, convencido de que esa mentalidad fue clave para imponerse.

Eso sí, el entrenador reconoció que el rival también generó algunas situaciones claras que pudieron cambiar el rumbo del encuentro. Sin embargo, consideró que su equipo dominó el trámite gracias al volumen de juego que logró generar durante los 90 minutos. “Ellos tienen dos ocasiones, la falta que toca el larguero y un mano a mano que echan fuera, pero nosotros tuvimos mucho más volumen de juego”, explicó.

Paolo Guerrero disputó su primer clásico en el Estadio Monumental. (Foto: A Presión / Paloma del Solar)

El estratega crema también destacó el trabajo defensivo de su equipo, especialmente el rendimiento de la última línea. Para el técnico, el bloque defensivo respondió con solvencia ante delanteros complicados del rival. “No cabe duda que todo lo que tienen enfrente es complicado, desde Jairo hasta Paolo y los jugadores, sobre todo los tres de atrás hicieron un partido prácticamente perfecto”, afirmó.

Otro de los puntos que resaltó Rabanal fueron los números que viene registrando el equipo en el campeonato. El entrenador aseguró que el promedio de puntos que manejan está dentro de los parámetros de un equipo que pelea el título. “Tenemos los mismos puntos que tenía el equipo los años que fue campeón. Estamos promediando dos puntos por partido y 2,1 es el promedio de ser campeón”, indicó el español.

Universitario es tricampeón de la Liga 1. (Foto: LFP)

Finalmente, el técnico de Universitario se refirió a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. Rabanal aseguró que estos cuestionamientos no influyen en su trabajo y que el grupo está enfocado en seguir compitiendo partido a partido. “Las críticas van a estar siempre ahí… parece que si hubiesen estado los entrenadores anteriores se hubiese campeonado seguro y eso tampoco es así”, concluyó, recordando que el torneo aún es largo y que cada temporada es una historia distinta.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Este martes inicia la fase de grupos de la Copa Libertadores y Universitario de Deportes visitará a Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 9:00 p.m. El equipo merengue viajará mañana rumbo a Ibagué y entrenará en horas de la tarde para ultimar detalles de cara a su debut en el torneo.

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