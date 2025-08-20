¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras y a qué hora juegan por la Copa Libertadores?

Universitario vs. Palmeiras se enfrentan en el compromiso válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el Allianz Parque de Sao Paulo. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Universitario de Deportes no pudo lavarse la cara en la Liga 1, después de la goleada en el partido de ida, tras sufrir un amargo empate como visitante ante Sport Huancayo. Además que llega también a este duelo con algunas bajas, Rodrigo Ureña es un gran ausente pues se lesionó en dicho partido y todavía tendrá algunos días más de recuperación. El caso de Williams Riveros, queda fuera por una tarjeta roja.

Palmeiras, por su parte, a pesar de las críticas dos victorias consecutivas han aplacado un poco el descontento de sus aficionados. En la idea vencieron 4-0, para que luego en el Brasileirao pudieran conseguir también un triunfo en condición de visitante por 1-0 frente a Botafogo.

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Libertadores, por lo que el Universitario vs. Palmeiras podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Libertadores, el partido entre Universitario vs. Palmeiras está pactado para disputarse este jueves 21 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio Allianz Parque de Sao Paolo. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de vuelta de octavos de final.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Universitario vs. Palmeiras es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en España?

En España, Universitario vs. Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores, está pactado para iniciar a las 2:30 a.m. del día siguiente, viernes 22 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Universitario vs. Palmeiras está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

