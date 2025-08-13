Vamos con la información de hoy. Universitario vs. Palmeiras se enfrentan en el compromiso válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental. ¿A qué hora juegan? El duelo está programado para las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Colombia y Ecuador; con una hora más en países como Chile, Bolivia y Venezuela; y con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Universitario de Deportes tendrá una prueba de fuego en condición de local contra uno de los equipos más poderosos en Brasil. Los cremas llegan con todo el plantel, tras la recuperación de Williams Riveros de una apendicitis. Además, para este periodo, se reforzaron con la llegada de Anderson Santamaría y Jesús Castillo.

Palmeiras, por su parte, llega en un momento complicado a nivel local, pero quiere marcar la diferencia en el plano internacional. El ‘Verdao’ fichó a Ramón Sosa para este periodo, buscando el reemplazo de Estevao, quien se marchó a Chelsea. Además, la premisa será ganar para jugar tranquilos en Brasil.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

De acuerdo a la programación de la Copa Libertadores, el partido entre Universitario vs. Palmeiras está pactado para disputarse este jueves 14 de agosto a partir de las 7:30 p.m. desde el Estadio Monumental. Cabe recordar que este compromiso corresponde al duelo de ida de octavos de final.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Universitario vs. Palmeiras es a las 8:30 de la noche del mismo día, en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:30 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en España?

En España, Universitario vs. Palmeiras, por los octavos de final de la Copa Libertadores, está pactado para iniciar a las 2:30 a.m. del día siguiente, viernes 15 de agosto. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio entre Universitario vs. Palmeiras está programado para las 9:30 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

¿Dónde ver Universitario vs. Palmeiras en el Perú?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Libertadores, por lo que el Universitario vs. Palmeiras podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

