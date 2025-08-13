Hace siete meses, con el Sudamericano Sub-20 a la vuelta de la esquina, uno de los nombres que generaba mayor expectativa era el de Felipe Chávez, pues por entonces destacaba como uno de los canteranos más prometedores del Bayern Múnich. Sin embargo, en una decisión que generó más de un cuestionamiento, José Guillermo del Solar prefirió a otros nombres por encima de él y no lo convocó a la Selección Peruana para el torneo que se disputó en Venezuela.

El resto de la historia ya lo sabemos: la ‘Bicolor’ terminó última en su grupo sin haber ganado un solo partido y con 11 goles en contra. Por si fuera poco, desde antes que comenzara el certamen ya se sabía que ‘Chemo’ iba a dar un paso al costado, algo que finalmente sucedió, marchándose a la César Vallejo y dejando atrás el proyecto de menores que había liderado desde la jefatura de la Unidad Técnica de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En su momento, al ser consultado por la ausencia de Chávez, Del Solar respondió: “Felipe Chávez, en estos momentos, no es Sub-20, es Sub-18. Todavía puede jugar el próximo Sudamericano. Cuando he hecho una evaluación de los amistosos de los jugadores del extranjero, he considerado, por edad, que hay jugadores mejor preparados que él para el Sudamericano”.

Si bien la presencia del volante del Bayern Múnich posiblemente no hubiera cambiado mucho el resultado final, pues el funcionamiento colectivo de la Sub-20 fue uno de las principales razones del fracaso en Venezuela, cuesta creer que, pese a su edad, no haya estado capacitado para integrar el plantel. ‘Chemo’ lo tuvo más tiempo y lo vio en el día a día, por lo que sus particulares habrá tenido.

Felipe Chávez destacó en su debut con el primer equipo del Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Aquella exclusión de la Selección Peruana volvió a tomar relevancia en las últimas horas, a raíz del debut de Felipe Chávez con el primer equipo del Bayern –como en su momento pasó con Paolo Guerrero–, consiguiendo el objetivo que se había trazado desde pegó el salto de la Sub-19 del conjunto bávaro a la reserva, para luego llenarle los ojos a Vincent Kompany y ser considerado dentro del plantel principal. El volante germano-peruano fue titular en el 2-1 sobre Grasshopper de Suiza, siendo este el último amistoso de pretemporada para el cuadro muniqués.

Chávez disputó 60′ y fue sustituido por Leon Goretzka en la etapa complementaria. Durante el tiempo que estuvo en campo, se encargó de la salida del equipo y tuvo mucha participación desde la primera línea de volantes. Incluso, en uno de sus desprendimientos consiguió un remate al arco, además de participar en la gestión del 2-0 parcial anotado por Jona Kusi-Asare.

Todavía es muy prematuro para avizorar el rol que tendrá dentro del plantel de Kompany, pero el haber debutado con el primer ya es un paso más que importante en su carrera. Con la definición de la Supercopa de Alemania a disputarse este sábado 16, donde el Bayern enfrentará al Stuttgart, hay altas probabilidades de que vuelva a ser citado por el entrenador belga y quede a la expectativa en el banquillo.

'Chemo' del Solar consideró que Felipe Chávez no estaba capacitado para integrar la última Selección Peruana Sub-20. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)

Por otro lado, es inevitable pensar en una convocatoria a la Selección Peruana, sobre todo con la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 a la vuelta de la esquina y una fecha FIFA en noviembre. Según informaron en Hablemos De Max, en la FPF tienen pensado llamarlo para los amistosos de frente a Rusia y Chile, a disputarse el 12 y 18 de noviembre en territorio ruso.

No solo lo llamarían a él, sino también a otros futbolistas extranjeros con ascendencia peruana y que tengan la proyección para, en un futuro no muy lejano, ser parte del recambio generacional que tanto se pregona en los últimos años –jugadores como Fabio Gruber, Matteo Pérez Vinlöf, Francesco Andrealli, entre otros–. Y es que valgan verdades, con Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, André Carrillo, y otros referentes jugándose los descuentos en la ‘Blanquirroja’, es momento de pensar a largo plazo.

La labor de convencer a Felipe Chávez y estos futbolistas de representar a la Selección Peruana, recaerá en el nuevo jefe de la Secretaría Técnica, José Bellina, el jefe de la Unidad Técnica de Menores, Manuel Barreto, y Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF. Será toda una gestión que seguramente demande llamadas telefónicas, viajes y diálogos constantes.

Con un universo de jugadores reducido y una formación en menores con muchas falencias en nuestro país, cerrarle las puertas a esos chicos sería un error. No nos sobra nada y, tal como pasó en su momento con Gianluca Lapadula y Oliver Sonne, hay que intentarlo. Con un futuro incierto para la ‘Bicolor’, con la posibilidad de que haya un cambio de entrenador –Ferrari no aseguró la continuidad de Óscar Ibáñez–, no habrá peor gestión que la que no se haga.

Felipe Chávez podría volver a la Videna en noviembre. (Foto: Getty Images)

